У "АрселорМіттал" заговорили про банкрутство

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вперше за 12 років загрожує фінансова криза.

Про це розповів фінансовий директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Плічко.

За його словами, це може статися через різке зниження обсягів виробництва.

Він зазначив, що для того, щоб пережити цю важку фінансову ситуацію, може бути прийняте рішення про призупинення низки проектів і соціальних програм.

Виплата зарплати за червень також стоїть під питанням.

"Все залежить від того, чи зможемо ми до кінця травня стабілізувати виробництво та вийти на прийнятний фінансовий потік, що дозволяє нам продовжувати операційну діяльність", - сказав Плічко.

"Ми закінчили квітень з негативним грошовим потоком в розмірі понад 600 мільйонів гривень. Іншими словами, ми витратили більше, ніж заробили. Що стосується травня, то попередні розрахунки ми вже зробили і можу сказати, що фінансові втрати орієнтовно становитимуть понад 1,5 млрд гривень", - зазначив Плічко.

"Разом за два місяці фінансові втрати перевищать 2,1 мільярда гривень, що ставить під сумнів можливість подальшого фінансування поточної операційної діяльності", - додав він.

Нагадаємо, працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючі належні умови праці та підвищення заробітної плати.

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають страйк залізничників незаконним.

Економічна правда