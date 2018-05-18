Підприємці "повісили" на державу 56 мільярдів боргів за гарантованими кредитами

Понад 56 мільярдів гривень кредитів, взятих під державні гарантії, заборгували Україні підприємства.

Про це йдеться в статті Економічної правди "Вони не повертають борги. Хто заборгував Україні 56 мільярдів гривень".

За відкритими даними державної казначейської служби, сума простроченої заборгованості за залученими під державні гарантії кредити та кредити, залучені державою, перевищує 56 млрд грн. Це борги 191 підприємства. Шанси на їх повернення — мінімальні.

Як зазначили в прес-службі Міністерства фінансів, причинами такої заборгованості у більшості випадків стали неспроможність підприємств виконувати свої боргові зобов’язання як з причин неефективності менеджменту та нерентабельності проектів, так і реорганізації самих підприємств, або системних проблем у галузі.

Найбільшими боржниками є концерн "Украгротехсервіс" з боргом у розмірі 10,34 млрд гривень, ВАТ "Оріана" - 5,7 млрд гривень, ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" - 4,46 млрд гривень, Корпорація "Украгропромбіржа" - 4,3 млрд гривень, Українська зовнішньоторговельна фірма "Біомед" - 3,2 млрд гривень, ВАТ "ЗАлК" - 2,2 млрд гривень.

Більше про боржників читайте у статті: Вони не повертають борги. Хто заборгував Україні 56 мільярдів гривень

Економічна правда