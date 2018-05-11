OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про НАБУ і Ахметова. Національне антикорупційне бюро розслідує імпорт неліквідного вугілля з підвищеним вмістом сірки компанією ДТЕК.

Про Нацбанк і монети. Національний банк збирається запустити в обіг срібну монету номіналом 10 гривень під назвою "Копання картоплі", присвячену вирощуванню цієї культури в Україні.

Про автовиробництво. В квітні силами шести українських заводів було виготовлено 675 автотранспортних засобів, що на 13% менше, ніж у березні.

Про вугілля. Кропачев купив ще одну гірничо-збагачувальну фабрику у оточення Януковича.

Про СБУ і ГПУ. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про необхідність скорочення витрат на Генеральну прокуратуру і Службу безпеки.

Про космос. SpaceX вдруге спробує запустити модернізований Falcon 9. Минулий запуск не склався через увімкнення системи автоматичного скасування.

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Чому українці проти ринкових реформ

Більшість українців проти ліберальних реформ — ринку землі чи приватизації. Реформатори пояснюють це радянським менталітетом, але це не так.