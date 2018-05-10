OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про анексію Криму і Гаагу. Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму.

Про проблеми української економіки. Істотними ризиками для економічного зростання України є заплановані в 2018-2020 роках великі погашення держборгу в іноземній валюті, а також майбутні президентські і парламентські вибори.

Про пенсійну реформу. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв розповів про особливості нової моделі пенсійної реформи.

Про "чорних" ріелторів. Фонд державного майна завершує роботу над створенням Єдиної бази даних оцінки нерухомості. "Чорні" ріелтори мають зникнути.

Про "велику приватизацію". Уряд затвердив список держпідприємств для продажу на 2018 рік.

Про санкції. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується націоналізувати майно російських державних компаній та банків.

Про ціни на газ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонує уряду зберегти ціну на газ для населення на поточному рівні.

Про китайські смартфони. Відомий китайський бренд оголосив про припинення виробництва смартфонів. І винен у цьому Трамп.

Хочете дізнатись більше?

Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення другого рівня під загрозою

За законом, другий рівень пенсійної системи — обов'язковий накопичувальний — повинен запрацювати 1 січня 2019 року. Схоже, цього не буде.

Про ракову пухлину української економіки, або Як земельний мораторій шкодить кожному українцю

В Україні продовжує діяти надзвичайно екзотичне як для цивілізованої держави явище — заборона на продаж аграрних земель. Мораторій шкодить власникам паїв, фермерам та економіці країни. Виграють лише олігархи.