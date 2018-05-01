OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про Приватбанк, МВФ та субсидії.

Про субсидії. Уряд вирішив не надавати субсидію на оплату комуналки сім'ям, які: мають нове авто; живуть у квартирі площею понад 120 кв. м. або в будинку понад 200 кв. м.; не працюють і не стоять на обліку в центрі зайнятості.

Про борги Коломойського. Приватбанк окремо виділив групу непрацюючих кредитів, які були видані до націоналізації. Обсяг вказаних кредитів становить 185,6 млрд грн - на 5,6 млрд менше, ніж торік.

Про ОПЗ. Одеський припортовий зупинився. Знову. Причина стара - призупинення подачі газу.

Про ВВП та борги. Український ВВП, за розрахунками МВФ, росте хорошими темпами. Хорошими для кредиторів, виплати яким залежать пропорційно зростанню української економіки.

Про кредит від МВФ. На Банковій впевнені, що допомога від МВФ прийде в будь-якому випадку. Без підтримки Фонду нам буде дуже складно виконати наші зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, в тому числі і перед самим МВФ.

Про Приватбанк. За підсумками 2017 року Приватбанк зафіксував збиток у 23,9 млрд грн. Раніше йшлося про 22,966 млрд збитку.

Про валюту. НБУ зробив кроки, які сприятимуть удосконаленню порядку видачі індивідуальних валютних ліцензій і розширенню доступу резидентів до зовнішніх кредитних ресурсів.

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