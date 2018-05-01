Приватбанк списав 6 мільярдів "безнадійних" кредитів Коломойського

Державний "Приватбанк" списав 5,56 мільярда гривень кредитів, які були видані до націоналізації.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно зі звітністю Приватбанку, він окремо виділяє групу непрацюючих кредитів, які були видані до 19 грудня 2016 року, тобто до націоналізації.

"На думку керівництва, цей портфель має схожі показники кредитного ризику, незалежно від класифікації за галуззю економіки та напрямом комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів", - йдеться в документі.

Приватбанк зазначає, що на 31 грудня 2017 року обсяг вказаних кредитів становив 185,6 млрд грн, що на 5,56 млрд грн менше, ніж було на кінець 2016 року (191,14 млрд грн), а сформований резерв по ним - 181,9 млрд грн (на кінець 2016 року - 169,15 млрд грн).

Фактично, реальна вартість портфелю оцінена лише у 2%.

При цьому Приватбанк наводить дані, що за рахунок резерву в 2017 році він списав як безнадійні кредити та аванси клієнтам на 5,86 млрд грн.

Торішні відрахування до резерву під знецінення кредитів за цим портфелем становили 17,3 млрд грн.

На кінець 2017 року банк оцінював отримане нерухоме майно як врегулювання прострочених кредитів на суму 11,27 млрд грн, тоді як на кінець 2016 року - 21,84 млрд грн.

Як повідомлялося, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.

9 червня 2017 року Коломойський подав перший позов до Національного банку й Приватбанку про розірвання договорів поруки.

Протягом червня екс-акціонер подав до суду ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

Загалом Коломойський та пов’язані з ним компанії та особи подали до суду 90 позовів у зв`язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8,913 мільярда гривень.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпекаспричинення великих збитків державі.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

У липні було оприлюднено листи Коломойського та Боголюбова на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.