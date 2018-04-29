"Приватбанк" отримав більший збиток, ніж вважалося

Державний Приватбанк отримав 23,9 мільярда гривень збитку у 2017 році - на 1 мільярд більше, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє Finbalance.

Згідно зі звітністю Приватбанку, за підсумками 2017 року він зафіксував збиток у 23,9 млрд грн. Раніше в оборотно-сальдовому балансі банку йшлося про 22,966 млрд грн збитку.

За 2016 рік банк декларував негативний фінрезультат на рівні 176,2 млрд грн.

Як зазначається, чистий процентний дохід Приватбанку в 2017 році становив 6,1 млрд грн (у 2016 році - 2 млрд грн). При цьому в звіті про рух грошових коштів констатується, що отримані банком торік проценти становили 20,9 млрд грн (у 2016 році - 22,2 млрд грн), а сплачені проценти - 18,5 млрд грн (у 2016 році - 29,4 млрд грн).

За даними банку, його торішні відрахування до резерву під знецінення кредитів становили 18,34 млрд грн (у 2016 році - 154,6 млрд грн).

Доходи за виплатами та комісійними перевищили відповідні витрати на 10,2 млрд грн (у 2016 році - на 8,2 млрд грн).

Адміністративні та інші операційні витрати зросли на 2,4 млрд грн (+24,8%) до 12,2 млрд грн.

Відповідно до звітності Приватбанку, в 2017 році його активи зросли на 49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн.

Це стало наслідком, передусім, його докапіталізації та відповідно збільшення портфелю цінних паперів.

У той же час, кредитний портфель - після вирахування резервів - зменшився на 5,25 млрд грн, або на 12% до 38,3 млрд грн).

Депозитний портфель банку торік зріс на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн.

На кінець 2017 року власний капітал Приватбанку становив 24,8 млрд грн (на кінець 2016 року наводилося значення у мінус 882 млн грн).

Приватбанк констатує, що в 2018 році планує наростити якісний кредитний портфель на 5%, депозитний портфель - на 8%, отримати погашення частини токсичних активів, зберегти адекватність капіталу на рівні 14-15% тощо.

Аудитором звітності Приватбанку за 2017 рік (як і за 2016 рік) була компанія EY (Ернст енд Янг).

Нагадаємо, наглядова рада Приватбанку на засіданні 27 квітня затвердила Стратегію його розвитку на період до 2022 року.