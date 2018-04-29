Адміністрація президента впевнена в отриманні траншу МВФ — ЗМІ

В Адміністрації президента впевнені, що транш від МВФ Україна отримає в будь-якому випадку, тому не поспішають з виконанням ключових вимог.

Про це йдеться в статті "Дзеркала Тижня".

Ні парламент, ні уряд не поспішають зі створенням Антикорупційного суду і введенням ринкової ціни на газ, говориться в статті.

"МВФ напевно розуміє, що впевненість Києва в тому, що допомога прийде в будь-якому випадку, небезпідставна. Без підтримки Фонду нам буде дуже складно виконати наші зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, в тому числі і перед самим МВФ", - пише автор.

За даними видання, Україна знаходиться в трійці боржників фонду (11,9 млрд дол), на другому місці після Греції (12,8 млрд дол).

Без нових кредитів МВФ і без підтримки самого Фонду, що гарантує можливість залучення коштів у інших МФО або приватних кредиторів, розплатитися за боргами буде важким завданням.

"За прогнозами регулятора, дефіцит поточного платіжного балансу продовжить рости - до 2,6% від ВВП до 2020 року. Простіше кажучи, приплив грошей в країну буде знижуватися, а відтік - рости. Навіть при запланованому зростанні експорту імпорт буде його випереджати, відповідно, країна перманентно буде відчувати дефіцит валюти на внутрішньому ринку", - повідомляє автор.

"Надія лише на продовження зростання надходжень від мігрантів, які, за оцінками центробанку, зможуть частково компенсувати дефіцит, і на розміщення облігацій зовнішньої держпозики в 2018-2020 роках, тобто на отримання нових кредитів для виплати старих", - зазначає видання.

"Згідно з очікуваннями НБУ, Мінфін повинен в цьому році залучити на зовнішніх ринках запозичень 2,5 млрд дол, в 2019 році - 1,5 млрд дол, а в 2020 році - ще 2,5 млрд дол", - йдеться в тексті.

На думку автора, в 2018 році, поки ще програма МВФ нами нехай тільки де-юре, але виконується, ми дійсно могли б залучити гроші у приватних кредиторів.

"Але виходити на зовнішні ринки запозичень без підтримки МВФ дуже складно. Для кредиторів виконання позичальником програми Фонду є гарантією того, що реформи в країні не зупиняться, її економіка продовжить зростати, і вкладені зараз гроші в облігації цієї країни повернуться з відсотками", - пише автор.

"Якщо ми достроково завершимо програму МВФ, впевненість приватних кредиторів в нашій платоспроможності знизиться, особливо з урахуванням майбутніх виборів, які завжди вносять фактор невизначеності в оцінки інвесторів. І навіть якщо ми зможемо залучити якісь ресурси, відсотки за цими кредитами будуть ще вище, ніж минулорічні 7,3% - плата за ризик співпраці з неблагонадійним позичальником", - йдеться в статті.

Нагадаємо, шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.