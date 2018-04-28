Вивести валюту за кордон стало простіше

Національний банк удосконалив порядок ліцензування валютних операцій для банків, населення і бізнесу.

Відповідне рішення закріплене постановою правління НБУ, яке вступить в силу з 28 квітня, передає прес-служба регулятора.

По-перше, Національний банк спростив порядок видачі електронних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій.

Так, до переліку документів, необхідних для отримання таких ліцензій додається можливість подачі на підтвердження джерел походження коштів документів, що стосуються результатів підприємницької діяльності або продажу рухомого та/або нерухомого майна.

Нагадаємо, фізична особа може отримати е-ліцензію незалежно від того чи є воно підприємцем чи ні, якщо метою отримання ліцензії є операції, не пов'язані з підприємницькою діяльністю.

Також унормовано можливість отримання електронної ліцензії за рахунок коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя.

Для цього один із подружжя може в підтвердження походження коштів враховувати доходи другого з подружжя, якщо ці доходи відносяться до їх спільної сумісної власності.

По-друге, банкам дозволено здійснювати операції з розміщення за кордоном валютних цінностей без індивідуальної ліцензії на будь-яких власних рахунках, а не тільки на кореспондентських, як це було раніше.

По-третє, Національним банком встановлено виняток із загального порядку контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за зовнішніми кредитами/позиками в іноземній валюті.

Виняток стосується коштів, що залучаються резидентами-позичальниками від нерезидентів для кредитних проектів, що реалізуються за участю (у формі забезпечення, страхування, поручительства) іноземної держави, за аналогією з винятком, що вже застосовується для кредитних проектів за участю експортно-кредитних агентств.

Крім того, Нацбанк уточнив перелік документів, необхідних для отримання індивідуальної ліцензії на розміщення юридичними особами або фізичними особами-підприємцями коштів на рахунках за межами України.

Перелік доповнено документами, що містять інформацію про рахунки, відкриті резидентом в уповноважених банках, і про його структуру власності та кінцевих бенефіціарів власників.

"Такі кроки сприятимуть удосконаленню порядку видачі індивідуальних валютних ліцензій, і розширенню доступу резидентів до зовнішніх кредитних ресурсів", - відзначають в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк запровадив видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі у липні 2017 року.

Економічна правда