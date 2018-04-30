МВФ переглянув темпи приросту української економіки — ЗМІ

МВФ вже переглянув темпи приросту українського ВВП, новий прогноз виявився дуже обнадійливим.

Про це йдеться в статті "Дзеркала Тижня".

Автор зазначає, що за умовами випуску VRI (реструктуризовані борги України), інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник у 3% в 2019-2038 рр., за умови, що номінальний ВВП (без урахування інфляції) буде більше 125,4 млрд доларів.

"МВФ переглянув прогноз на 2019 рік, збільшивши номінальний ВВП з 118,8 млрд до 126,7 млрд доларів. Навіть прогноз реального ВВП, який, згідно з очікуваннями МВФ, навпаки, повинен знизитися з 3,5% до 3,3%, сприятливий для власників VRI", - йдеться в статті.

"І якщо ці прогнози виправдаються, виплати за VRI почнуться не в 2020, а в 2019 р. тобто наше боргове навантаження знову зросте, що затьмарить загальну радість від приросту ВВП", — підкреслює оглядач.

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.