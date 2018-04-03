OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "Мівіну", паркування у дворах та українців в Естонії.

Про мільярди для "Нафтогазу". "Газпром" створив у звітності резерв на повну суму штрафу (4,7 млрд доларів) за транзитним контрактом із українською стороною.

Про українців в Естонії. Громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.

Про опалення. "Нафтогаз" звернувся до "Київенерго" з проханням відключити його офіс у столиці від теплопостачання і закликав інші компанії долучатися до такої ініціативи.

Про держбюджет. Доходи державного бюджету України за три місяці 2018 року становили на 3,1% менше планового показника.

Про паркування у дворах. Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства найближчим часом затвердить нові державні будівельні норми, що забороняють облаштування парковок для автомобілів всередині нових житлових кварталів.

Про ціни на квитки. В Укрзалізниці ціни на квитки залишаються без змін, наказ про підвищення тарифів Мінінфраструктури ще погоджується причетними відомствами.

Про виведення валюти. Національний банк за підсумками трьох місяців 2018 року видав 290 електронних індивідуальних валютних ліцензій.

Про сонячні електростанції. У I кварталі введено в експлуатацію 159,4 МВт потужностей об’єктів, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом. З них майже 100 МВт - сонячні електростанції.

Про "Мівіну". Nestle, міжнародна компанія у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, до 2021 року інвестує 700 мільйонів гривень в модернізацію виробництва "Мівіни" в Харкові.

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