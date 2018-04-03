Українці лідирують серед іноземців за кількістю відкритих фірм в Естонії

Громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.

Про це повідомив керівник талліннського офісу юридичної фірми Віталій Галицьких, передає "Інтерфакс-Україна".

Від початку запровадження системи електронного громадянства українці зареєстрували 423 компанії. При цьому електронне громадянство отримав 2131 українець.

"Карта е-резидента не дає податкового резидентства чи права на в’їзд в Естонію, але дозволяє реєструвати компанії онлайн, здійснювати інтернет-банкінг, підписувати договори електронним підписом, подавати позови до суду", — пояснив Галицький.

Усього в Естонії картку електронного резидентства отримало 3,44 мільйона осіб та компаній.

Електронне громадянство запровадили в Естонії наприкінці 2014 року. Воно дає можливість особі, що його отримала, відкривати бізнес та користуватись більшістю державних послуг.

За допомогою системи уряд країни сподівається пожвавити бізнес-активність та залучити міжнародні інвестиції.

У грудні 2017 року українці посідали третє місце за кількістю отриманих карт е-резидента в Естонії.