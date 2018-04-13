OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зміцнення гривні, підвищення "мінімалки" та штрафи за "євробляхи".

Про декларації для багатіїв. Міністерство фінансів пропонує вести окремий облік заможних українців, зобов'язавши їх щорічно подавати декларації про майновий стан і доходи.

Про зняття арешту з Укртелекому. Печерський районний суд зняв арешт з 92,79% акцій Укртелекому за позовом Фонду держмайна.

Про Північний потік-2. Данія хоче прив’язати будівництво газопроводу "Північний потік-2" до збереженням ролі України як країни-транзитера газу.

Про блокування Telegram. Таганський районний суд міста Москви задовольнив позов Роскомнадзора про блокування месенджера Telegram на території Росії.

Про Вовка з НКРЕ. Конкурсна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії регулювання сфер енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів НКРЕ.

Про штрафи за "євробляхи". ДФС оштрафувала харків'янку на 1,756 млн гривень за користування автомобілем на литовських номерах без проведення його митного оформлення та оплати митних платежів.

Про зміцнення гривні. Аналітики інвестбанку Goldman Sachs зберігають очікування щодо подальшого поступового зміцнення гривні і прогнозують зростання курсу в перспективі 12 місяців до 25 гривень за долар.

Про підвищення "мінімалки". Рішення щодо можливості підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень буде прийняте, зважаючи на економічні підсумки першого кварталу 2018 року.

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