Розенко розповів про подальше підвищення "мінімалки"

Рішення щодо можливості підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень буде прийняте, зважаючи на економічні підсумки першого кварталу 2018 року.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в інтерв’ю "Укрінформ".

Він нагадав, що відповідну ініціативу проголосив президент України.

"У листі до Кабінету Міністрів та до Верховної Ради президент зазначив, що економічні тенденції України дозволяють говорити про те, що 3 тисячі 723 гривні можуть бути не останнім підвищенням мінімальної заробітної плати у 2018 році, і запропонував розглянути можливість підвищити мінімальну заробітну плату до 4 тисяч 100 гривень. Я абсолютно підтримую цю ідею і переконаний, що ми зобов'язані її реалізувати", - сказав Розенко.

Він також зауважив, що Верховна Рада України поставила завдання, щоб за підсумками І кварталу уряд вивчив це питання і вніс відповідні пропозиції.

"Реальну картину за підсумками економічної діяльності І кварталу ми будемо мати наприкінці квітня - на початку травня. Я думаю, що тоді ми зможемо визначитися, коли ідея 4100 гривень буде реалізована", - зазначив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, експертний консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі базується на сценарії, згідно з яким середньорічна мінімальна зарплата в Україні може зрости до 6200 гривень у 2021 році.

Економічна правда