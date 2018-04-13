Goldman Sachs спрогнозував курс гривні

Аналітики інвестбанку Goldman Sachs зберігають очікування щодо подальшого поступового зміцнення гривні і прогнозують зростання курсу в перспективі 12 місяців до 25 гривень за долар.

Відповідний прогноз міститься в аналітичному огляді інвестбанку, передає "Інтерфакс-Україна".

Аналітики Goldman Sachs при цьому звернули увагу, що гривня взяла курс на зміцнення вже з початку року, тоді як перші місяці 2017 року динаміка була бічною.

Раніше, в середині серпні 2017 року аналітики Goldman Sachs прогнозували зростання курсу гривні в перспективі трьох місяців до 25,3 грн/долар, шести місяців - до 25 грн/долар, 12 місяців і до кінця 2018 року - до 24,8 грн/долар .

Нацвалюта тоді перебувала в спадному тренді, який намітився на початку квітня і тривав до кінця літа. Гривня при цьому зміцнилася до 25,44 грн/долар з 27,18 грн/долар.

В останні числа серпня 2017 року гривня розгорнулася вниз. Національний банк України пов'язував відповідний розворот зі спекуляціями щодо очікуваної восени девальвації гривні і для згладжування підвищеної волатильності змушений був кілька разів виходити на ринок з продажем валюти.

Проте, курс гривні, за винятком деякого періоду в листопаді, продовжував знижуватися і завершив 2017 рік на позначці 28,09 грн/долар, що на 3,9% нижче, ніж роком раніше.

Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна рада прийняла держбюджет на 2018 рік, у якому закладено прогноз зростання ВВП на рівні 3% при інфляції 9% і курс гривні 29,3 гривні за долар у 2018 році.

Економічна правда