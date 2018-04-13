ДФС оштрафувала харків'янку на 1,75 мільйона гривень за "евробляхи"
ДФС оштрафувала харків'янку Анну Кривуц на 1,756 мільйона гривень за користування автомобілем на литовських номерах без проведення його митного оформлення та оплати митних платежів.
Про це сказано в офіційній відповіді Головного управління ДФС у Харківській області на запит журналістів, передають Українські Новини.
Відповідно до цього документа, у квітні 2017 року Кривуц через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка - Нехотіївка" повезла на територію України автомобіль Mercedes-Benz CLK 320 з державними реєстраційними знаками Литви в митному режимі "тимчасовий ввіз".
У листопаді 2017 року в Управління ДФС у Харківській області надійшов лист Ууправління патрульної поліції в Харкові, у якому повідомлялося про факти систематичного користування громадянкою Кривуц автомобілем Mercedes-Benz CLK 320 з єврономерами.
"Громадянка Кривуц неодноразово затримувалася співробітниками поліції в Харкові у зв'язку з порушеннями нею правил дорожнього руху", - сказано в тексті.
Автори листа також зазначають, що Кривуц 28 грудня 2017 року відмовилася від подання пояснень за фактом користування автомобілем.
У зв'язку з цим 5 квітня Харківська митниця ДФС винесла постанову, у якій Кривуц було визнано винною в порушенні митних правил за ст. 485 Митного кодексу, на неї наклали штраф у розмірі 300% невиплачених платежів, або 1,756 млн гривень.
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Економічна правда