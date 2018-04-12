OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бум електромобілів, "Північний потік-2" та блокування Telegram.

Про "Північний потік-2". Фінляндія видала всі дозволи на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в фінській винятковій економічній зоні.

Про обшуки у Укрзалізниці. Співробітники Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України провели обшуки в офісі ПАТ "Укрзалізниця".

Про бум електромобілів. Кількість ввезених в Україну в першому кварталі 2018 року електромобілів зросла втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 1,744 тисячі транспортних засобів.

Про блокування Telegram. Роскомнадзор попросив Таганський суд Москви негайно заблокувати Telegram в разі, якщо суддя задовольнить позов про блокування месенджера.

Про облікову ставку. Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Про інфляцію. Національний банк залишив незмінним прогноз споживчої інфляції – вона буде знижуватися і досягне цільового рівня у середині 2019 року.

Про Вовка з НКРЕ. Чинний глава Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк подав документи на участь в конкурсі з відбору двох кандидатів до президії комісії.

Про золотовалютні резерви. Національний банк покращив прогноз міжнародних резервів в 2018 році з 20,5 мільярда доларів до 21,6 мільярда доларів.

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