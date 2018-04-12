Вовк планує залишитися в НКРЕ

Чинний глава Національної комісії з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк подав документи на участь в конкурсі з відбору двох кандидатів до президії комісії.

Про це ЕП повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За словами співрозмовника, Вовк має намір зберегти займану посаду і саме тому подав документи на участь в конкурсі з відбору двох кандидатів до президії комісії. Конкурс буде проведено вже в поточному місяці.

Дані дві посади стануть вакантними в кінці травня, коли, відповідно до плану ротації членів регулятора, закінчаться повноваження Вовка і єдиного на сьогодні чинного члена НКРЕ Руслана Машляковський.

Машляковський, за даними джерел ЕП, також подав заявку на участь в конкурі.

Відповідно до діючої в країні нормативної бази, останнє слово у формуванні керівного складу НКРЕ належить президенту, повноваження якого дозволяють стверджувати/відхиляти кандидатури з числа відібраних конкурсною комісією.

Сам Вовк інформацію про подані документи не підтвердив і не спростував.

"Конкурс ще не відбувся і триватиме ще не менше місяця. Тому питання і відповіді передчасні", - заявив він ЕП.

Детальніше про погляди Дмитра Вовка на поточні проблеми в енергетиці та подальші плани читайте найближчим часом в інтерв'ю на ЕП.

Дмитро Рясний, ЕП