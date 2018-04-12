Роскомнадзор вимагає заблокувати Telegram негайно

Роскомнадзор попросив Таганський суд Москви негайно заблокувати Telegram в разі, якщо суддя задовольнить позов про блокування месенджера.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Суд розпочне розгляд по суті заяви Роскомнадзора про блокування месенджера Telegram на території Росії в п'ятницю, 13 квітня, о 10.00.

"Ми заявляємо клопотання про негайне виконання судового рішення в разі задоволення позовної заяви", - повідомила суддя Юлія Самоліна.

У той же час вона заявила, що прийме рішення за клопотанням про негайне блокування після того, як буде винесений вердикт по суті справи.

Вона також погодилася залучити Федеральну службу безпеки Росії в якості третьої особи.

Нагадаємо, Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав.

Економічна правда