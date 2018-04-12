Що чекає на батьків, які не виплачують аліменти

Депутати ухвалили закон, який посилює відповідальність батьків за несплату аліментів. Чиновники констатують дієвість запроваджених норм та обіцяють карати навіть тих недбайливих батьків, які перебувають за кордоном.

Останні три місяці виявилися непростими для батьків, які не сплачують аліменти.

Понад 170 тис осіб, серед яких є депутати, чиновники і колишні чиновники, потрапили до публічного реєстру неплатників аліментів.

82 тис боржників заборонений виїзд за кордон, 80 тис осіб — користування транспортними засобами, 7 тис злісних неплатників оголошені в розшук.

Такий галас спричинив законопроект №7277. Він дав привід нервувати багатьом несумлінним батькам, а деяких з них навіть змусив покинути країну. Так, наприклад, актор Антін Мухарський виїхав з Україниі та, ймовірно, проситиме політичного притулку.

"Економічна правда" пояснює, що передбачає цей законопроект, на кого він поширюється і чому втеча за кордон — не вихід.

Що сталося? На початку 2018 року народні депутати ухвалили законопроект №7277 про посилення відповідальності за несплату аліментів. Він передбачає нові засоби примусового виконання рішень щодо батьків, які боргують аліменти понад півроку. Мін'юст звітує, що після початку дії закону ситуація значно поліпшилася. За три місяці дії нових правил було сплачено понад 50 млн грн аліментів, з яких 20,2 млн грн були сплачені завдяки застосуванню нових обмежень.

Про що законопроект? Закон встановлює відповідальність за несплату аліментів несумлінними батьками. Він карає їх за затримку понад шість місяців при сплаті грошей на дітей. Боржник, який не виплачує аліменти протягом цього терміну, до погашення боргу не зможе керувати автомобілем, виїжджати за кордон, користуватися мисливською вогнепальною зброєю і брати участь у полюванні. Питання про виїзд дитини за кордон на місяць і довше вирішуватиме той з батьків, з ким живе дитина. Боржник, який не має грошового забезпечення, повинен буде виконувати соціальні роботи у вільний від роботи і навчання час. "Визначаючи цей перелік, ми аналізували досвід інших країн. Наш перелік дуже лояльний порівняно з країнами ЄС. Там заходи впливу на боржника набагато жорсткіші. Наше завдання — не покарати боржника, а змусити його виконувати обов'язок перед дитиною", — розповідає міністр юстиції Павло Петренко.

Кого стосуються обмеження? Є винятки. Не можна заборонити керувати машиною, якщо боржник з її допомогою заробляє на життя, використовує транспорт через інвалідність, утримує особу з першою або другою групами інвалідності або дитину з інвалідністю. Соціальні роботи не призначаються інвалідам першої або другої груп, вагітним, чоловікам, старшим за 60 років, та жінкам, старшим за 55 років.

Чи загрожує неплатникам в'язниця? Порушника можуть притягнути до адміністративної і кримінальної відповідальності. Якщо боржник не сплачуватиме аліменти протягом шести місяців і при цьому не матиме жодного доходу, він повинен буде виконувати суспільні роботи. Які саме — визначить місцева громада. Зароблені боржником гроші перекажуть дитині. Якщо боржник ухилятиметься від робіт, їх замінять адміністративним арештом. Кримінальна справа може бути порушена тільки за заявою опікуна.

Навіщо потрібні мобільні групи? Центральний та регіональні штаби і мобільні групи були створені для контролю за виконанням нових правил. Головними у цьому ланцюгу є Центральний та регіональні штаби, які контролюють роботу мобільних груп. Самі мобільні групи ДВС працюють з боржниками. Структура цих органів виглядає так.

Як діяти, якщо боржник за кордоном? Якщо людина перебуває за кордоном, вона все одно відповідатиме за несплату аліментів. Для цього існує низка міжнародних договорів, які регулюють ці питання. Рішення буде ухвалюватися залежно від того, на яких правах боржник живе за кордоном. Якщо людина перебуває в країні нелегально, тоді опікун може направити запит до місцевої поліції, і боржника депортують.

Що буде, якщо особа платить не все? Це не допоможе уникнути обмежень. Розмір заборгованості обчислюється щомісяця і сукупно. Якщо аліменти сплачуються не в повному обсязі, все одно буде нараховуватися борг за недоплачені дні. Крім того, сума заборгованості підсумовується за весь час. Якщо затримка з виплати аліментів почалася до ухвалення закону, то аби не потрапити під дію обмежень, треба сплатити борг за весь попередній період.

Як бути, якщо кошти витрачаються не на дитину? Дізнавшись про порушення, платник може подати до суду. Для цього потрібно написати заяву до органу опіки. Якщо кошти використовуються на інші цілі, суд може змінити розмір аліментів або переказати гроші на особистий рахунок дитини.