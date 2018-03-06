OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про 4G, газову кризу та курс гривні

Про 4G. Три найбільші мобільні оператори виграли лоти на придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц. Ці частоти є більш "привабливими", ніж 2600 МГЦ, аукціон на які був проведений місяць тому.

Про апеляцію "Газпрому". "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Про Укртелеком. Фонд державного майна заявляє, що в разі повернення телекомунікаційної компанії "Укртелеком" державі вона буде повторно виставлено на продаж. Чи допустять до конкурсу Ахметова?

Про газову кризу. Потеплішало. Комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості ухвалив рішення щодо завершення заходів для економії газу у зв’язку з завершенням кризової ситуації.

Про золотовалютні резерви. Міжнародні резерви України у лютому скоротилися на 0,2% і станом на 1 березня становили 18,409 млрд доларів.

Про гривню. Котирування гривні на міжбанку зміцнюються і зміцнюються.

Про санкції. Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

Ви хочете знати більше?

Як ЕП купувала біткоїни і що з цього вийшло: експеримент на 17 тисяч

Наскільки складно і небезпечно купувати в Україні біткоїни та інші криптовалюти? Щоб відповісти на ці питання, "Економічна правда" витратила на експеримент 17 тис грн. Чим він закінчився — читайте у статті.