"Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського суду

"Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Про це заявив журналістам заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" вчора також направив в "Нафтогаз України" повідомлення про початок процедури розірвання діючих контрактів на поставку і транзит газу. Ми діємо точно відповідно до передбаченої контрактами процедури їх розірвання", - заявив він.

Як повідомлялося, комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що російський "Газпром" не зможе в рамках правового поля розірвати контракт з "Нафтогазом" на транзит природного газу.

Сьогодні між Нафтогазом та Газпромом діє два контракти: щодо купівлі-продажу газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з контрактів.

Зокрема, за транзитним спором Нафтогаз вимагав компенсацію за недопостачання та недоплату за послуги транзиту в 2009-2016 роках.

Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" був підписаний у 2009 році за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. Він розрахований на десять років – до кінця 2019 року.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.