У Міненерго заявили про завершення "газової кризи"

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості ухвалив рішення щодо завершення заходів для економії газу у зв’язку з завершенням кризової ситуації.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра енергетики Максим Білявський.

"Кризовий комітет при Міненерговугілля щойно прийняв рішення оголосити про завершення кризової ситуації, перехід в штатний режим роботи з 7 березня 2018 року", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

З 2 березня було введено Національний план дій, який передбачав.

По-перше, переведення генеруючих компаній з газу на мазут.

По-друге, повну зупинку роботи в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно.

По-третє, Міненерго звернулося до виробничих об’єктів, щоб ті переглянули план дій з умовою економії газових ресурсів.

Раніше "Нафтогаз" закликав українців економити газ через відмову Росії постачати його Україні.

Як зазначалося, за 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

Після цього Нафтогаз і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Наступного ранку Міненерго запропонувало відновити навчання в школах і ВУЗах з 5 березня.

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Економічна правда