Як ЕП купувала біткоїни і що з цього вийшло: експеримент на 17 тисяч

1. Ця стаття не є керівництвом до дії з купівлі криптовалюти.

2. Під час купівлі, зберігання, торгівлі, продажу криптовалюти існує високий ризик безповоротно втратити всі гроші або їх еквівалент у криптовалюті.

3. Усі дії з криптовалютою ви робите на свій страх і ризик.

4. Для операцій з криптовалютою використовуйте тільки ту суму, яку готові втратити.

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У зв'язку із зростанням популярності криптовалюти ЕП вирішила на власному досвіді перевірити, наскільки складно в Україні купити біткоїни та інші криптовалюти. На ці цілі редакція виділила 17 тисяч гривень.

У статті докладно описані три способи, за допомогою яких ЕП купила кілька криптовалют — Bitcoin, Litecoin, Ethereum.

Створюємо біткоїн-гаманець

Біткоїн — це "якірна" криптовалюта майже для всіх криптовалют. Від ціни "битка" залежить вартість решти "крипти". Це видно за графіками цін на ресурсі coinmarketcap.com. Крім того, біткоїн найбільш ліквідний: його можна купити в будь-якому онлайн-обміннику, а потім на онлайн-біржі обміняти на найбільш екзотичну криптовалюту.

Тому в першу чергу купую біткоїн. Для цього створюю біткоїн-гаманець. Пробую два способи: максимально надійний, але довгий, і просто надійний, зате швидкий.

Спочатку скачую біткоїн-гаманець Bitcoin Core з офіційного сайту біткоїна bitcoin.org. Запускаю і чекаю, коли він завантажить на комп'ютер всю історію біткоїн-транзакцій — так звану біткоїн-ноду.

Зараз біткоїн-нода "важить" 166 Гб. Закачування триває вже кілька тижнів, хоча комп'ютер працює зранку до вечора. Чекати закінчення завантаження нема часу.

Переходжу до другого способу. Іду на blockchain.info. Це безкоштовний сервіс віртуальних біткоїн-гаманців з високим рівнем довіри у світі. Там можна зберігати три криптовалюти: бітоїн, ефіріум, біткоїн кеш. У серпні 2015 року на сервісі було зареєстровано 4 млн біткоїн-гаманців.

Для реєстрації вказую свою адресу електронної пошти і придумую пароль. Підтверджую свою адресу електронної пошти за посиланням в листі.

Підключаю двофакторну ідентифікацію через мобільний додаток Google Authenticator. Створюю секретну фразу з 12 слів, яка дозволяє відновити пароль до гаманця. Листок з цими словами роздруковую і ховаю.

Купуємо біткоїни

На blockchain.info в розділі "Трансакції" — BITCOIN вибираю "Отримати". Копіюю адресу свого гаманця. Він унікальний для кожної нової трансакції.

Заходжу на популярний сервіс порівняння онлайн-обмінників bestchange.ru. Обираю "Обмінники" і сортую за кількістю позитивних відгуків. Найбільш рейтинговий обмінник i-obmen.biz не підходить, бо він не приймає гроші з картки Приватбанку.

Момент обміну найбільш ризикований. Він цілковито заснований на довірі.

Ви переказуєте гривні із своєї банківської картки на банківську картку незнайомої людини. Хоча ви знаєте номер картки, прізвище та ім'я власника, але в разі обману вам це ніяк не допоможе. Незнайомець може залишити собі переказ хоч на мільйон гривень і йому за це нічого не буде.

В інтерв'ю глава Кіберполіції Сергій Демидюк розповів, що українці таким чином втрачають великі гроші. В інтернеті нескладно знайти "чорні списки" обмінників, які обдурили покупців "крипти" на мільйони гривень. Однак кіберполіція безсила, тому що нема складу злочину: у законодавстві відсутнє поняття "криптовалюта".

Утім, ця прогалина існує у більшості країн світу. Цим регулярно користуються засновники міжнародних криптобірж. Рік-два такі біржі набирають обертів, а потім їх засновники крадуть у клієнтів "крипту" на сотні мільйонів, звинувачуючи у крадіжці міфічних хакерів або просто зникаючи.

Попри ризик, вибираю обмінник netex24.net. У нього чимало позитивних відгуків, непогані резерви і багато обмінних пар.

В обміннику в колонці "Віддаю" вибираю "Приват24 UAH". У колонці "Отримуєте" — Bitcoin.

Вводжу 5 тис грн, вставляю скопійовану раніше адресу біткоїн-гаманця, вписую свій номер телефону та адресу електронної пошти. Натискаю "Перейти до обміну". Обмінний пункт формує заявку. Перевіряю адресу гаманця, курс обміну. Далі дотримуюся інструкції в заявці.

Іду в "Приват24". Обираю "Переказ на картку Приватбанку". Вказую карту одержувача платежу, суму переказу і обов'язково коментар до переказу.

Бачу прізвище, ім'я, по батькові одержувача — клієнта Приватбанку.

Потрібно підтвердити підготовлений платіж. Зараз 5 тис грн підуть зовсім незнайомій людині. Вона може абсолютно безкарно привласнити кошти. Хоча гроші редакційні, якийсь час рука не піднімається натиснути кнопку "Підтвердити".

Долаю сумніви, підтверджую платіж у "Приват24", і на сторінці заявки в обміннику пише: "Очікування оплати за заявкою". Повільно спливає хвилина за хвилиною. Проходить 15 хвилин. Після чергової перевірки сервіс повідомляє, що обмін успішно завершений.

Заходжу на blockchain.info і бачу на балансі куплену суму біткоїна.

Купуємо лайткоїн

Лайткоїн - це форк біткоїна і п'ята за капіталізацією, майже 12 млрд дол, криптовалюта. Швидкість трансакцій у мережі лайткоїна в чотири рази вища, ніж у мережі біткоїна, а розмір блокчейну лайткоїна всього 14,6 Гб. Оптимальна криптовалюта для диверсифікації криптопортфеля.

Заходжу на офіційний сайт лайткоїна і скачую гаманець. Завантаження блокчейну лайткоїна тривало три-чотири дні з цілодобово увімкненим комп'ютером. Встановлюю пароль на лайткоїн-гаманець, шифрую гаманець і переношу в надійне місце файл гаманця. Розмір файлу — 96 Кб.

Через той же обмінник купую лайткоїнів на 1 500 грн. Угода триває три хвилини. Лайткоїни надходять на мій лайткоїн-гаманець на комп'ютері.

Купую ефіріум

Ефіріум теж купую через знайомий обмінник. Витрачаю 2 600 грн. Знову тягнуться хвилини. Гроші переказані, ефіріума на рахунку нема. Починаю хвилюватися.

Під час купівлі біткоїна причиною затримки став банк. Він вирішив перевірити нетиповий переказ з моєї банківської картки: новий адресат, досить велика сума. До речі, перевірити статус переказу можна у "Приват24": "Всі послуги" — "Архів".

У випадку з ефіріумом статус переказу був "Проведено", але ефіріум на рахунок blockchain.info все не надходив. Як тільки я написав у службу підтримки обмінника, заповітна "крипта" прийшла на мій рахунок.

Через 20 хвилин на тому ж обміннику докуповую біткоїна ще на 6 900 грн. Угода без проблем проходить за три хвилини. Так я вичерпав початковий редакційний бюджет на придбання "крипти" — 16 тис грн.

Однак потім в редакції з'явилася ідея перевірити придбання криптовалюти через криптомат — термінал для купівлі біткоїна — і телеграм-бота. Редакції довелося розщедритися ще на 1 тис грн.

Купуємо біткоїни через криптомат

В Україні працюють два криптомати. Обидва розташовані в Києві. Один — на вул. Басейній, 2, другий — на вул. Верхній вал, 10. Я разом з колегою прийшов до криптомату на вул. Басейній, 2, щоб на 1 тис грн купити біткоїни.

Криптомат розташований у невеликому приміщенні всередині ТЦ "Арена-сіті" на першому поверсі фото автора

Фото автора

Для купівлі криптовалюти через криптомат я встановив на Android-смартфон додаток Blockchain — Bitcoin & Ether Wallet. Увійшов в гаманець, згенерував QR-код біткоїн-гаманця. Камера криптомата не розпізнала QR-код із смартфона.

Тоді моя колега сфотографувала QR-код на свій смартфон, відкрила фото, збільшила його і піднесла до камери криптомата. Це спрацювало.

Про те, як відбувається придбання біткоїна через криптомат, і чому ми відмовилися від угоди, ви можете дізнатися з відео, розміщеного нижче. Якщо коротко, то нам довелося відмовитися від купівлі біткоїна через криптомат у зв'язку з дуже високою комісією. З 1 тис грн розмір комісії становить 340 грн.

Купуємо біткоїни через телеграм-бота

Бот — це програма, що імітує діяльність людини. Телеграм-бот імітує співрозмовника в однойменному месенджері. Біткоїн-телеграм-бот — це програма, яка імітує посередника і гаранта при операціях з обміну криптовалюти.

Для початку роботи з біткоїн-телеграм-ботом його потрібно знайти через пошуковий рядок у месенджері "Телеграм" і додати у список контактів. Я вибрав одного з популярних пошукових роботів — BTC banker.

"Це місце, де можна зберігати свої Bitcoin і міняти їх на будь-яку валюту. Сервіс утримує монети в момент угоди і не дозволяє продавцеві їх витратити", — так описали бота його творці з Гонконгу.

Обираю російську мову спілкування, підтверджую, що згоден з умовами надання послуг. У меню вибираю "Обмін BTC" — "Купити" — "Приватбанк".

Бот видає список заявок з дев'ятьма користувачами, які готові продати біткоїни за умови переказу грошей між рахунками Приватбанку. У списку вказаний курс кожної заявки, мінімальна сума і нік контрагента.

Обираю контрагента з ніком FrontBaker. Чекаю, коли він відгукнеться на мою заявку. Проходить п'ять хвилин, і моя заявка анулюється. У нижньому меню знову натискаю "Обмін BTC" — "Купити", проте цього разу вибираю "VISA".

Оптимальний курс у продавця з ніком CarLionTracy. Дивлюся на його репутацію і рейтинг. Пишу, що хочу купити біткоїни на 1 тис грн. Погоджуюся із сервісним збором. Чекаю, коли продавець схвалить мою заявку.

Через хвилину продавець надсилає номер банківської картки, прізвище та ім'я одержувача.

Заходжу у "Приват24" і вибираю "Перекази на картку Visa/MasterCard будь-якого банку світу". За переклад доводиться платити банківську комісію 5 грн.

Через шість хвилин отримую повідомлення: "Ви отримали 0,00366245 BTC від /uCarLionTracy". Біткоїни зараховані на мій рахунок у телеграм-боті. Я не хочу їх там залишати і виводжу на свій біткоїн-гаманець у blockchain.info.

Натискаю "Вивести", вказую адресу свого біткоїн-гаманця, суму та оптимальну швидкість виведення.

Через 53 хвилини біткоїни надійшли на мій рахунок.

Математика купівлі

Найзручніше купувати криптовалюту виявилося через обмінний пункт. Нема додаткових комісій, криптовалюта зараховується на особистий гаманець протягом 3-15 хв. На другому місці за зручністю — телеграм-бот. Купувати криптовалюту через криптомат дорого, незручно і нема жодного бажання.

Математика придбання криптовалюти

Обмінний пункт netex24 netex24 netex24 netex24 Криптомат Бот BTC banker Крипта Bitcoin Litecoin Ethereum Bitcoin Bitcoin Bitcoin Ціна USD в момент угоди. Сoindesk.com 11 509,12 242,96 944,35 11 463,03 10 629,96 10 144,82 Ціна UAH в момент угоди. Обмінний пункт 312 151,50 6 587,46 25 219,40 308 984,10 289 950,00 273 041,00 Дата угоди 20 лют 20 лют 20 лют 20 лют 21 лют 26 лют Віддаю, UAH 5000 1500 2600 6900 1000 1000 Отримую 0,0160 0,2277 0,1031 0,0223 0,0033 0,0037 Комісія банка за переказ 5 UAH Комісія обмінного пункту 50 UAH 20 UAH Комісія системи за вивід крипти на свій гаманець, ВТС 290 UAH 27,3 UAH Тривалість угоди, хв 15 3 8 3 -* 53 По факту зараховано 0,01602 0,22770 0,10310 0,02233 0,0035

* - ЕП відмовилась від угоди

За два тижні інвестиції у криптовалюту показали збиток 8,5 дол.

В наступній статті ЕП розповість про те, де торгують криптовалютами, і чим закінчився цей експеримент з трейдингом для автора.