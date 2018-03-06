Мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц

Три найбільші мобільні оператори виграли лоти на придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц.

Про це стало відомо з торгів "з голосу" українського державного центру радіочастот.

Торги пройшли за наступними лотами:

4 лот (1770-1775 МГц, 1865-1870 МГц) – 612 мільйонів – Київстар.

5 лот (1785-1785 МГц, 1875-1885 МГц) – 742 мільйони – Vodafone.

6 лот (1775-1780 МГц, 1870-1875 МГц) – 900 мільйонів – Київстар.

За перші три лоти комісія отримала по одній ціновій пропозиції, тому вони пішли таким компаніям:

1 лот (1710-1725 МГц, 1805-1820 МГц) – 795 мільйонів – lifecell.

2 лот (1725-1750 МГц, 1820-1845 МГц) – 1,325 млрд гривень – Київстар.

3 лот (1750-1770 МГц, 1845-1865 МГц) – 1,06 млрд гривень – Vodafone.

Загальний обсяг отриманих в ході аукціону коштів: 5,434 мільярда гривень.

В ході торгів компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.

За словами президента України, який був присутній на тендері, 20 мільярдів гривень буде інвестовано в розвиток мережі 4G.

Президент також зазначив, що мережа нового покоління - "це як пересісти з дрезини на надсучасний швидкісний експрес"

Формально йдеться не про покупку ліцензії, а про виграш лотів - за фактом покупка відбудеться тільки після того, як компанії перерахують гроші в казначейство. На це у учасників є місяць часу.



Частоти 1800 МГц - найпопулярніший в світі діапазон під LTE.

Раніше стало відомо, де 4G з’явиться у першу чергу.

Нагадаємо, три найбільші мобільні оператори виграли лоти на придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

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Економічна правда