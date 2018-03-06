Гривня сильно виросла на міжбанку

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,27-26,31 гривні;

Євро - 32,55-32,60 гривні;

Російський рубль - 0,4650-0,4659 гривні.

Нагадаємо, 6 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда