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Гривня сильно виросла на міжбанку

Вівторок, 6 березня 2018, 17:20
 

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,27-26,31 гривні;

Євро - 32,55-32,60 гривні;

Російський рубль -  0,4650-0,4659 гривні.

Нагадаємо, 6 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда

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