OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про газ і про все, що навколо нього

Про європейський газ. Україна з 3 березня 2018 року збільшила імпорт природного газу з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що дозволило повністю закрити потребу країни.

Про ціни на газ. Президент Петро Порошенко назвав ціни, за якими Україна купує європейський газ. Так, ціни високі, але росіяни компенсують нам різницю.

Про "прикрутили". У "Нафтогазі" розповіли, які регіони максимально зменшили споживання газу за останні дні.

Про розірвання контрактів. Російський "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Про недовгі канікули. Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості запропонував Міністерству освіти відновити роботу навчальних закладів з 5 березня.

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"Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і економ-режим

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Тиждень у графіках: транзит газу, володарі землі та (не)прибуткова банківська система

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": як змінювалися обсяги транзиту газу через Україну за роки незалежності, у кого з латифундистів найбільше землі, який найприбутковіший потяг УЗ та як спрацювала банківська система у січні.