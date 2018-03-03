Україна збільшує імпорт газу з Європи - Вітренко

Україна з 3 березня 2018 року збільшить імпорт природного газу з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що дозволить повністю закрити потребу країни.

Про це повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ZIK, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні були отримувати від "Газпрому" 18 млн куб. м газу на добу. З завтрашнього дня (3 березня - ЕП) будемо отримувати з Європи 25 млн куб. м", - сказав він.

За його словами, ціна закуповуваного в Європі газу на "10-20-30% вище" ціни для "Нафтогазу" за контрактом з "Газпромом". У той же час НАК надалі має намір стягнути цю різницю з російської компанії, яка не виконала свої зобов'язання згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, повернувши компанії назад авансовий платіж за постачання газу в березні в обсязі близько 125 млн доларів.

"Ми вже направили їм лист, в якому сказали, що цю різницю вони повинні нам компенсувати, оскільки порушили свої контрактні зобов'язання ... Це, можливо, буде для нас ідеальним варіантом, коли ми купуємо газ в Європі, і якщо європейська ціна вище газпромівської - ми "Газпрому" виставляємо збитки, які вони повинні компенсувати. А те, що можемо вигравати в арбітражі, мені здається, ми вже довели", - додав Вітренко.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", імпорт природного газу в Україну 1 березня становив 2,836 млн куб. м (Словаччина - 2,539 млн куб. м, Угорщина - 0,296 млн куб. м, Польща - 0,001 млн куб. м).

Як уточнили агентству в УТГ, якщо за станом на 2 березня було заброньовано 4,503 млн куб. м (Словаччина - 1,893 млн куб. м, Угорщина - 0,549 млн куб. м, Польща - 2,061 млн куб. м) потужності на вході в ГТС України з боку Європи для імпорту газу, то на 3 березня "бронь" вже склала 26,387 млн куб. м (Словаччина - 16,9 млн куб. м, Угорщина - 7,425 млн куб. м, Польща - 2,062 млн куб. м).

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявивпро ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалися 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.