"Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і економ-режим

Якщо ви ще не встигли розібратися, чому населення просять економити газ і закривають школи, ЕП допоможе це зробити за п'ять хвилин.

Що сталось? Напередодні НАК "Нафтогаз України" закликав всіх українців економити газ і зменшити температуру в оселях. А уряд оголосив про "план на 5 днів" та спеціальний режим споживання газу для підприємств, який передбачає перехід на альтернативні види палива. Крім цього, Міносвіти рекомендувало усім освітнім закладам припинити роботу з 2 до 7 березня. Теж саме порадило Міненерго обласним державним адміністраціям та мерам, а через день вирішило зняти обмеження. Причиною для таких екстрених заходів, як зазначили в уряді, стало зниження тиску в газотранспортній системі з боку Росії. "У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався", — заохочували українців в "Нафтогазі". Ймовірно, для багатьох українців такі повідомлення здалися дивними, тому що, як відомо, Україна уже 2 роки і 98 днів не купує російське "блакитне паливо". Принаймні, напряму його не купує. Газ, який українці споживають, надходить з Європи, з власних газових сховищ, і з власного видобутку. Російський чи європейський? Який газ Україна купує на кордоні

Чому ж тоді населення повинне "прикручувати" крани і економити? Причому тут Росія? По-перше, Україна продовжує перекачувати через свою газотранспортну систему газ для Європи. Тож зниження тиску в "трубі" зводить до мінімуму і обсяги постачання для європейських клієнтів "Газпрому". Наприклад, під час "газової війни" 2009 року, коли Росія повністю "закрила кран" і припинила постачання газу в українську ГТС, Україна була змушена використовувати газ із своїх сховищ, щоб не припинились поставки в Європу. Що ж до сьогоднішньої ситуації, то для постачання палива в Європу потрібен певний тиск. За контрактом з "Газпромом", він повинен бути на рівні 60-65 кгс/см2. Натомість, за даними, "Укртрнасгазу", в січні-лютому 2018 року "Газпром" систематично не виконував технічні умови і подавав газ до українського кордону за тиску на рівні 51-59 кгс/см2". А з 1 березня "Газпром" взагалі знизив тиск до найнижчого значення в цьому році — 50,3 кгс/см2. джерело: укртрансгаз По-друге, Україна повинна відновити закупівлю газу у російського монополіста. Хоче вона цього чи ні. Річ у тім, що відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, яке було винесене 28 лютого, "Нафтогаз" зобов'язаний це робити. Так, до закінчення дії контракту, термін якого спливає в кінці 2019 року, Україна буде викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно. Тому ще в лютому "Нафтогаз" перерахував російській компанії передоплату. Але "Газпром" направив гроші в зворотному напрямку, відмовившись виконувати рішення міжнародного суду. Росіяни кажуть, що треба підписати додаткову угоду до діючого контракту. Яку саме, поки що незрозуміло. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв стверджує, що такі дії "Газпрому" позбавляють компанію права на виористання правила "бери або плати", за яким українська сторона зобов'язана викуповувати певний обсяг газу у російського монополіста. Стокгольмський суд, як уже повідомляла ЕП, не скасував цієї умови. Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Добре. Навіщо ж тоді ці екстрені заходи, якщо Україна і так не купувала газ в Росії? Проблема в сильних морозах і холодній весні, а також у тому, що "Нафтогаз" розраховував на відновлення постачання газу напряму з Росії. Принаймні, так кажуть менеджери української держкомпанії. Холоди тривають уже близько 10 днів. Так, під час останніх похолодань, коли температура перетнула позначку -10, споживання газу Україною сягнуло 200 млн кубометрів на добу. Так, ця цифра мало про що каже, але, якщо вірити уряду і "Нафтогазу", вона була критичною. Хоча є три джерела надходжень газу в українську газотранспортну систему, які ми досі використоввали: імпорт газу з Європи, сховища і власний видобуток.

Так. А що із сховищами, там хіба мало газу? Газу в сховищах достатньо: на 28 лютого було 9,985 млрд кубометрів. Минулого року в цей час було взагалі на 2 млрд кубометрів менше. Тобто, ситуація із запасами зовсім не є критичною. Проблема в іншому: вибрати із сховищ весь газ одразу неможливо. На добу можна піднімати не більше 115 млн кубометрів, враховуючи технологічні особливості роботи ГТС. А цього Україні не вистачало під час сильних морозів.

А власний видобуток? Щодоби українські компанії видобувають 57 млн кубометрів. З них 41 млн кубометрів видобуває держкомпанія "Укргазвидобування", інше — приватні компанії. Не вистачає близько 30 млн кубометрів.

Так з Європи ж уже два роки купуємо? Так, купуємо. Але менше. Європа також страждає від сильних морозів, через що ціни на їх паливо значно зросли. Так, ще в лютому заявка України на покупку газу становила 12,5 млн кубометрів на добу, а з 1 березня — в 10 разів менше. За оперативними даними "Укртрансгазу", імпорт природного газу в Україну 1 березня становив 2,836 млн кубометрів (Словаччина — 2,539, Угорщина — 0,296, Польща — 0,001). Чому так сталося? В "Нафтогазі" розраховували отримати газ з Росії. Про відновлення купівлі газу напряму у "Газпрому" менеджмент НАКу заявляв ще у лютому. Проте, як уже зазначалося, передоплату російський монополіст повернув і знизив до мінімум тиск в газотранспортній системі. "Компанія виставила рахунок в рамках договору, зміненого арбітражем, рахунок був оплачений. Ми розцінюємо відмову Газпрому від поставки як порушення договору і невиконання рішення арбітражу", — заявив голова НАКу Андрій Коболєв.

Що далі? Україна з 3 березня збільшує імпорт природного газу з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що дозволить повністю закрити потребу країни. "Ми повинні були отримувати від "Газпрому" 18 млн кубометрів газу на добу. З завтрашнього дня (3 березня, — ЕП) будемо отримувати з Європи 25 млн кубометрів", — повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Саме через це і зміну погодних умов, наразі усі перші особи держави заявляють про стабілізацію ситуації.