Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили" найбільше

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, які регіони максимально зменшили споживання газу.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

В трійці лідерів – Кременчук (-35%), Дніпро (-32%), Миколаїв (-21%).

Київ зменшив споживання газу на 15%.

В загальній сумі по Україні 2 березня споживання газу зменшилося на 14%.

Раніше повідомлялось, що "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Після чого українців закликали "прикрутити" газ - зменшити температуру у приміщеннях, щоб знизити споживання.

Ініціативу НАК "Нафтогаз Україна" підтримав президент і закликав українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля.

Економічна правда