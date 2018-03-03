Голова Нафтогазу розповів, які регіони "прикрутили" найбільше
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, які регіони максимально зменшили споживання газу.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
В трійці лідерів – Кременчук (-35%), Дніпро (-32%), Миколаїв (-21%).
Київ зменшив споживання газу на 15%.
В загальній сумі по Україні 2 березня споживання газу зменшилося на 14%.
Раніше повідомлялось, що "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".
Після чого українців закликали "прикрутити" газ - зменшити температуру у приміщеннях, щоб знизити споживання.
Ініціативу НАК "Нафтогаз Україна" підтримав президент і закликав українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля.
Економічна правда