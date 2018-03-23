OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Ryanair, Вовка з НКРЕ та легалізацію лотерей.

Про Ryanair. Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн.

Про допомогу США. Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, розміром 620,7 мільйона доларів.

Про держборг. Співвідношення сукупного державного і гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту за 2017 рік знизилося з 80,9% до 71,8%.

Про Приватбанк. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що розслідування справ проти колишніх власників Приватбанку в Україні майже не рухаються.

Про Вовка з НКРЕ. Термін повноважень голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, згідно з планом ротації членів регулятора, закінчується в травні 2018 року.

Про легалізацію лотерей. Міністр фінансів Олександр Данилюк закликає Верховну Раду ухвалити урядовий проект закону про легалізацію лотерейного бізнесу, який вже два роки знаходиться у парламенті.

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