Куди полетить Ryanair: список маршрутів

Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн.

Польоти почнуться в кінці жовтня 2018 року.

Рейси з Києва:

Барселона - Київ-Бориспіль - 4 рейси на тиждень.

Братислава - Київ-Бориспіль - тричі на тиждень.

Варшава-Модлін - Київ-Бориспіль - польоти по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Виліт з Варшави о 06:50 і посадка в Києві о 09:30. У зворотньому напрямку виліт о 10:05 з посадкою в Модліні о 10:45.

Вільнюс - Київ-Бориспіль - тричі на тиждень.

Вроцлав - Київ-Бориспіль - по понеділках, п'ятницях і неділях. Виліт з Вроцлава о 6:20, о 9:10 висадка пасажирів в Києві. Зворотній рейс почнеться о 9:35, а о 10:25 літак приземлиться у Вроцлаві.

Гданськ - Київ-Бориспіль - по понеділках і п'ятницях. Виліт з Гданська о 16:15 і приземлення о 19:05 в Києві. Зі столиці України рейс буде виконуватися о 19:40, а прибувати до Гданська літак буде о 20:30.

Дублін - Київ-Бориспіль - двічі на тиждень.

Краків - Київ-Бориспіль - по понеділках, п'ятницях і середах. У середу виліт з Кракова о 8:50 і посадка о 11:30, зворотний маршрут - 12: 05-12: 50. По п'ятницях з Кракова рейс почнеться о 16:20, а приземлення в Києві о 19:00. На зворотному шляху пасажири вирушають о 19:35 і о 20:20 будуть в Кракові. Щопонеділка запланований час рейсу - 16: 35-19: 15 з Кракова до Києва і Із 19:50 до 20:35 назад.

Познань - Київ-Бориспіль - по вівторках і суботах. О 16:35 літак покине Познань, а о 19:45 він буде в Києві. З Києва виліт о 20:10, приземлення в Познані о 21:10.

Стокгольм-Скавста - Київ-Бориспіль - 3 рейси на тиждень.

Рейси зі Львова:

Варшава-Модлін - Львів - рейси в понеділок, п'ятницю та неділю. О 12:00 літак вилітає з Модліна, а о 14:05 буде у Львові. На зворотному шляху виліт о 14:40, приземлення о 14:45 в Польщі.

Дюссельдорф-Веце - Львів - тричі на тиждень.

Краків - Львів - по вівторках, четвергах і суботах. Виліт з Кракова заплановано на 7 ранку, приземлення у Львові о 9:00. Зворотній рейс - з 9:35 до 9:40 ..

Меммінген - Львів - 2 рейси на тиждень.

Відзначимо, що маршрутна мережа Ryanair з України практично повністю буде співпадати з напрямами іншого лоукостера, який вже працює в країні - Wizz Air.

Нагадаємо, раніше в мобільному додатку Ryanair з'явилася інформація про можливі маршрути. Оголошений сьогодні перелік не містить рейси за маршрутом як з Києва, так і зі Львова до Лондона (Станстед).

Економічна правда