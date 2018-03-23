Голову Нацкомісії з тарифів Вовка звільнять

Термін повноважень голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, згідно з планом ротації членів регулятора, закінчується в травні 2018 року.

Про це повідомив голова Конкурсної комісії з вибору нових членів НКРЕКП Василь Котко, передає УНІАН.

"Термін повноважень двох членів закінчується через два місяці - в травні", - сказав Котко, додавши, що склад Нацкомісії покинуть Дмитро Вовк і Руслан Машляковський.

Також Котко додав, що на сьогодні вже оголошений новий конкурс, під час якого будуть обрані два нових члени на заміну тих, які підуть в травні.

"І Дмитро Вовк може подати свої документи на конкурс. Якщо у нього є законні підстави", - зазначив Котко, додавши, що нового главу НКРЕКП, відповідно до закону, будуть обирати самі члени регулятора.

Вовк був призначений на посаду в.о. голови НКРЕКП в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора.

До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики.

У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка.

З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював в Москві в корпорації Roshen, яка належить президенту.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема, компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під керівництвом Вовка реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕКП намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%.