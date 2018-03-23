Ідея для стартапу: які страхові продукти потрібні цифровому світу

Людство переживає стрімку діджиталізацію багатьох сфер, і страхування — не виняток. Що і як захищатимуть у цифровому світі?

У лютому Apple і Cisco уклали угоду про партнерство із страховою компанією Allianz, повідомляє TechCrunch. Тепер компанії, що використовують технології Apple і Cisco, зможуть отримувати більш вигідні умови страхування у сфері кібербезпеки від Allianz.

Очевидно, що страхова галузь змінюється, залучає новітні технології та адаптується до сучасних викликів. На стику технологій і традиційного страхування народжується абсолютно нова сфера — insuretech.

Insuretech: нові технології в страхуванні

Insuretech — молода технологічна галузь, сконцентрована на розробці IT-рішень у сфері страхування. Це можуть бути як сервіси для споживачів, так і інструменти для роботи insurance-фахівців.

В IBM з'ясували, що 81% найуспішніших страхових компаній вже інвестували або співпрацюють з insuretech-проектами. Серед інших учасників дослідження ця цифра сягає лише 45%. Це говорить про те, що для процвітання страховикам життєво необхідні технології.

Щоб конкурувати на ринку, вони повинні або вкладати гроші у власні розробки, або використовувати готові рішення IT-компаній. Ще один шлях — підтримувати стартапи, які розробляють відповідні технології.

Фахівці McKinsey провели дослідження і виявили найбільш популярні технологічні рішення, які вже використовуються в insuretech-проектах.

У топ рішень увійшли мікрострахування (3%), блокчейн (4%), P2P (4%), робо-едвайзер (10%), гейміфікація (10%), страхування для IoT-сфери (12%), страхування на основі використання (13%), великі дані і машинне навчання (20%). До цих рішень варто придивитися уважніше.

P2P-страхування і мікрострахування

Найвідоміший приклад страхування peer-to-peer — ізраїльсько-американський Lemonade, заснований колишнім топ-менеджером SanDisk Даніелем Шрайбером і ко-фаундером Fiverr Шаєм Вінінгером. Сервіс працює за принципом передплати, страхові виплати формуються з внесків самих користувачів.

У Lemonade використовуються AI та машинне навчання. Завдяки цьому операції проходять швидко. На сайті заявлено, що користувачеві знадобиться 90 сек, щоб оформити страховку, і 3 хв — щоб отримати виплату. У технологію повірили інвестори: загальний обсяг інвестицій сягає 180 млн дол.

"Люди звикли страхувати тільки дорогі речі: нерухомість, авто, предмети мистецтва. Однак сучасні технології дозволяють захистити документи, ключі, невеликі гаджети. Ця сфера тільки розвивається, але вже через кілька років такий захист стане звичним явищем", — говорить CEO компанії із захисту особистих речей "mySafety Україна" Сергій Власко.

Блокчейн у страховій сфері

Не тільки страхування, а й сфера фінансових послуг загалом переживає кризу довіри. Дослідження компанії Edelman показує, що вирішити цю проблему можуть мобільні телекомунікаційні технології і блокчейн. Основні точки докладання зусиль — захист даних клієнтів, розробка більш прозорих та доступних страхових рішень.

"Зараз блокчейн у тренді, і багато стартапів намагаються застосувати його де треба і де не треба. Однак страхування — саме та сфера, де блокчейн точно потрібен. Інше питання, що реалізувати це непросто. Мова не тільки про технологічні труднощі. Зайти на цей ринок "з вулиці" практично неможливо.

Слід шукати точки дотику з великими гравцями. Більшість страхових компаній не зацікавлені щось міняти, але є й ті, хто відкритий для нових рішень. Не називатиму імен, але серед моїх клієнтів є компанія, яка працює над insuretech-рішенням на блокчейні", — поділився New Business Director Uamaster digital agency Ігор Перція.

У глобальному звіті 2018 Edelman Trust Barometer аналітики називають 2017 рік роком кризи довіри, а 2018 рік — роком битви за правду. Ймовірно, insuretech стане ефективною зброєю у цій битві.

IoT і страховка

Розвиток інтернету речей пов'язують із зростанням кіберзагроз. Сучасна "розумна" техніка часто має слабку систему захисту, а користувачі не надто турбуються про надійність паролів.

З іншого боку, IoT-технології розвивають страхову сферу, знижуючи ризики. Так, датчики диму в квартирі дозволяють вчасно помітити загоряння і загасити пожежу, поки вона не завдала великих збитків, і виплати за страховкою будуть нижчі.

Це вигідно страховим компаніям. Вони можуть знизити вартість послуг для клієнтів, які встановили датчики задимлення, затоплення і руху.

Якщо говорити про автострахування, компанія зможе відстежувати швидкість авто та інші параметри поведінки, як це робить True Motion. Для обережних водіїв страхові внески стануть нижчими. Так що IoT-технології будуть корисні і в розвитку usage-based insurance — страхування на основі використання.

Страхування на основі використання

Страхова сфера має не найкращу репутацію. Людям складно зрозуміти, як саме працюють ці послуги. Клієнти не розуміють, як формується прибуток, і багато хто боїться, що компанія вимагає несправедливо велику плату.

Молоді компанії намагаються конкурувати з традиційними "акулами" в тому числі завдяки більш прозорому ціноутворенню. Наприклад, згаданий Lemonade залишає собі тільки 20% коштів, отриманих від клієнтів. Вигоду отримують не тільки користувачі, але й бізнес завдяки зниженню ризиків.

Механізм можна розглянути на прикладі українського проекту YouScore від YouControl, одного з випускників 1991 Open Data Incubator.

Команда розробила рішення, яке аналізує благонадійність компанії. Проект допомагає банку ухвалити точне неупереджене рішення про кредит, а страховій компанії — визначити можливість співпраці з клієнтом.

"В ухваленні зважених рішень при страхуванні допоможуть сучасні сервіси із збору та аналізу відкритих даних. Наприклад, API-сервіс YouScore надає користувачеві інформацію для формування уявлення про бізнес-партнера і можливі ризики співпраці з ним. Система допоможе уникнути токсичних партнерів і шахраїв.

Впровадження таких технологій допоможе страховій галузі знизити витрати на аналіз партнерів і підвищити ефективність аналізу. Компанії, які першими освоять ці технології, отримають конкурентну перевагу", — говорить засновник проекту YouScore і компанії YouControl Сергій Мільман.

У YouControl пояснюють, що інтегрувати таку систему в бізнес-процеси страхової компанії нескладно. Розробники роблять продукт простим і доступним, тому вже протягом кількох тижнів компанія зможе використовувати переваги від впровадження даної системи.

Робо-едвайзер, big data і ML

Штучний інтелект, машинне навчання та аналіз великих даних — найочевидніші способи поліпшити страхові послуги. Big data допоможе гравцям краще розуміти ризики. Робо-едвайзер на основі AI і machine learning візьмуть на себе рутинні завдання: консультування клієнтів, підбір рішень, оформлення документів.

Наприклад, в Україні автоматизований підбір страхового поліса пропонує команда проекту "Цивілкін", ще одного випускника Fintech Master.

Тепер об'єктом страхування повинно стати не тільки майно, а й дані. Саме в цьому полягає головна зміна страхової сфери. За даними PwC, кіберзлочини коштують світовій економіці 400 млрд дол на рік, і ця цифра буде рости. Для порівняння: запуск ракети Falcon 9 коштує 62 млн дол, а Falcon Heavy — 90 млн дол.

Цифри наводить Time з посиланням на SpaceX. Очевидно, що і бізнесу, і звичайним користувачам доведеться активно захищати свої інтереси. Швидше за все, зробити це без insuretech-рішень буде неможливо.