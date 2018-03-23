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Данилюк закликав легалізувати лотерею

П'ятниця, 23 березня 2018, 16:50
 

Міністр фінансів Олександр Данилюк закликає Верховну Раду ухвалити урядовий проект закону про легалізацію лотерейного бізнесу, який вже два роки знаходиться у парламенті.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Раді.

"У нас де-факто існує лотерейний бізнес, де-юре - не існує. Уряд пропонував врегулювати це питання. У Верховній Раді знаходиться урядовий законопроект, який врегульовує це питання комплексно. Він застряг тут і вже два роки не розглядається", - сказав Данилюк.

Він звернувся до депутатів із закликом допомогти легалізувати лотерейний бізнес.

"Комплексно це питання можна врегулювати тільки тут, у залі. Наразі бюджет не отримує жодної копійки від лотерейного бізнесу, це неприпустимо", - додав міністр.

Детальніше про ситуацію з лотерейним бізнесом та хто за ним стоїть читайте у статті на ЕП.

Економічна правда

Данилюк Мінфін
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