Сів і полетів: чого очікувати пасажирам Ryanair

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів" нарешті підписали договори з авіаперевізником Ryanair про початок польотів в Україну. Куди зможуть подорожувати українці і за якими цінами?

"Нарешті цей день настав", - з таких слів президент Петро Порошенко розпочав прес-конференцію, присвячену виходу на український ринок ірландського лоукостера Ryanair.

Знаючи нелюбов президента до "токсичних" тем, які можуть негативно вплинути на рейтинг, його присутність на цьому заході говорить про те, що всі проблемні моменти з Ryanair вирішені, і повторення минулорічного скандалу навряд чи варто очікувати.

На таку думку наводить і той факт, що з ірландського боку на офіційну церемонію прилетів особисто CEO авіакомпанії Брайан О’Лірі.

Підписанню контрактів передувала величезна кількість скандалів: звинувачення керівництва "Борисполя" у змові з МАУ Ігоря Коломойського, інтриги зі звільненнями і навіть судові позови. За тривалий час переговорів це питання встигло перетворитися з економічного в політичне.

Сьогодні керівники компанії Ryanair та аеропортів "Бориспіль" і "Львів" поставили крапку у цій довготривалій історії. Тож вже найближчим часом українці зможуть скористатися послугами найбільшої міжнародної авіакомпанії.

Куди зможуть літати українці, скільки коштуватимуть квитки та чи стане Україна полем битви для міжнародних лоукостів - у матеріалі ЕП.

Переговори як футбольна гра

Вихід Ryanair на український ринок супроводжувався величезною кількістю скандалів.

Навесні минулого року компанія Ryanair офіційно оголосила про плани вийти на український ринок. Ці плани так і не стали реальністю - переговори було зірвано.

Влітку 2017 року Павло Рябікін, який через ірландців ледь не втратив крісло гендиректора "Бориспіля", аргументував зрив переговорів тим, що висунуті лоукостом вимоги були незаконними і призвели б до збитків для аеропорту в розмірі 2 млрд грн на рік.

Зараз, після підписання контрактів, напрошується питання, на яких умовах документи були підписані цього разу, оскільки тема Ryanair за цей час встигла перетворитися з економічної в політичну.

На жаль, точної відповіді на це питання ніхто не надасть, оскільки перемовини між суб’єктами господарювання (Ryanair з аеропортами "Бориспіль" та "Львів") - це комерційна таємниця і розкривати її ніхто не буде.

"Однозначно інформація в частині деталей залишиться в таємниці, тому що будь-яка авіакомпанія хотіла би знати умови, на яких працює її конкурент", - каже авіаційний експерт Андрій Гук.

При цьому інший транспортний експерт Богдан Долинце запевняє, що ексклюзивних умов ірландський перевізник не отримав.

"Жодних "особливих умов" точно не буде, тому що є публічна оферта - однакова і обов’язкова для всіх учасників ринку. Навіть якщо певна компанія теоретично могла б отримати привілеї, то через суд будь-який інший перевізник легко доб'ється того ж. А це вже вдарить по аеропорту", - пояснює Долинце.

Таку ж думку висловив Гук: "У аеропортів є прозорі і зрозумілі програми, тому добитися чогось більшого, ніж там передбачено, неможливо. Це під наглядом АМКУ".

"В цьому конкретному випадку, швидше за все, мова йде про те, що Ryanair пішов на компроміс, ніж аеропорти надали якісь унікальні умови", - вважає експерт.

На користь цього аргументу говорить й заява О'Лірі, який порівняв переговори з футбольною грою, "в якій ірландці програли".

"Переговори проходили, як футбольна гра. У футболі, як і в авіації - ірландці знову програли, українці знову виграли. Нам сподобався цей матч", - пожартував О'Лірі, натякаючи на те, що Ryanair таки довелося піти на поступки, щоб зайти на український ринок і розпочати польоти.

Напрямки і ціни

Переговори завершені, контракти підписані, проте на запуск першого рейсу потрібен ще певний час – близько півроку.

"Для України треба закупити необхідні літаки. Створити всю необхідну інфраструктуру і сервіс, але тепер ми точно знаємо, що це відбудеться", - заявив на прес-конференції президент.

Перші польоти Ryanair здійснить наприкінці жовтня 2018 року і запустить рейси в 10 напрямках з Києва, в п'яти - зі Львова. Цікавим є той факт, що за більшістю напрямків Ryanair фактично дублює рейси свого прямого конкурента - лоукост-аваікомпанії Wizz Air.

Більш детально про всі рейси, дати вильотів та час відправлення за посиланням.

Для лоукостів така поведінка є доволі нетиповою, тому що вони зазвичай не виходять на одні й ті ж напрямки.

"Лоукости не полюбляють конкуренцію на одній лінії, вони зазвичай шукають маршрути, на яких є пасажиропотік і нема конкурентів. Вони не будуть уживатися. Бізнес-модель лоукостів така, що треба продавати і дешеві, і дорогі квитки, а якщо почати війну з конкурентом, то рейси стануть неприбутковими і припиняться", - каже експерт з транспорту Сергій Хижняк.

На його думку, обидві авіакомпанії будуть змушені поступитися конкуренту певними маршрутами. "Все стане зрозуміло, коли розпочнуться продажі квитків", - каже Хижняк.

В свою чергу Гук стверджує, що Ryanair розглядає Україну як одне з полів битви з основними конкурентами.

"Україна - дуже перспективний ринок і лоукости поспішають його зайняти якомога швидше. Найближчим часом ми станемо свідками жорсткої конкуренції між авіакомпаніями. Це буде цікаво", - прогнозує експерт.

В будь якому випадку конкуренція - це добре, і виграють від цього, в першу чергу, пасажири.

Що стосується квитків, то вони вже є у продажі. Загалом, вартість авіаквитків може змінюватися в залежності від того, наскільки вдало обраний момент для його покупки.

Під час прес-конференції президент повідомив, що значна частина місць у літаку перший час продаватиметься за ціною 10 євро за більшістю напрямків, а середня вартість становитиме 40 євро.

Зрозуміло, що жодна компанія не може собі дозволити продавати квитки за ціною, яка не покриває операційні витрати. Тому кількість квитків вартістю 10 євро буде обмеженою і купити їх можна буде протягом короткого терміну часу, а основна частина буде доступна за ринковими цінами.

"Згідно зі звітом Ryanair за минулий рік, середня вартість одного місця в літаку в них коштує 40,5 євро, тому якщо вони продаватимуть квитки по 10 євро, відповідно хтось має заплатити за інший 70 доларів, для того щоб отримати цю середню вартість", - пояснює Долинце.

Враховуючи це заява Порошенка про те, що середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро, викликає великі сумніви.

Що далі

У зв'язку з тим, що на підписання контракту приїхав особисто CEO Ryanair О'Лірі, і враховуючи його наміри "нарощувати інвестиції в Україну великими темпами", напрошується висновок, що авіакомпанія має великі плани щодо України.

"В недалекому майбутньому сподіваємося відкривати бази в Україні. При чому, не тільки в Києві і Львові, а й в інших українських містах", - заявив він.

Петро Порошенко повідомив, що компанія за рік планує обслужити 1 млн пасажирів.

Однак О'Лірі його поправив: "Ми не очікуємо, що буде мільйон українців за перші 12 місяців роботи. 40% це будуть європейські мандрівники, які будуть приїжджати в Україну. Очікуємо за перший рік 850 тис. пасажирів, а за другий рік, можливо перейдемо рубіж в 1 млн".

Ще одна заява, яка безумовно варта уваги, стосувалася можливості відкриття внутрішніх рейсів (між українськими містами – ЕП).

Насторожує той факт, що О'Лірі не назвав жодних термінів, в які ця обіцянка може стати реаліністю. Останнім часом подібних заяв було багато, але поки вони нічим не завершилися.

"Ми чули плани щодо розвитку внутрішніх перевезень від нової української компанії (Sky Up - ЕП), від турецького лоукоста та інших. Безумовно це є позитивом, однак чи вдасться комусь реалізувати обіцяне – можна тільки здогадуватися", - каже Гук.

Хижняк стверджує, що в Україні наразі навіть не існує механізму для реалізації такої заяви.

"В Повітряному кодексі України вказано, що іноземні авіакомпанії можуть виконувати регулярні рейсі всередині України, однак механізму щоб це реалізувати поки немає", - каже експерт.

"При цьому, на мою думку, якщо Ryanair захоче виконувати внутрішні рейси, то уряд і парламент знайдуть можливість, як це реалізувати. Але поки що це тільки слова", - підсумував він.