OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про Ryanair. У мобільному додатку лоукост-авіакомпанії "Ryanair" для Apple з'явилася інформація про можливі маршрути з України.

Про самобуди. Верховна Рада дозволила до 31 грудня 2018 року здійснити легалізацію об'єктів будівництва, які були побудовані без дозволу до 9 квітня 2015 року.

Про Газпром. "Газпром" оскаржив рішення арбітражу за контрактом на поставку газу.

Про Нацкомісію з тарифів. ЄС вважає, що її члени знаходяться під політичним тиском.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом і пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом.

Про смартфонізацію. У 2018 році близько 45% всіх дорослих жителів України користуються смартфонами з сенсорними екранами, тоді як в 2015 році таких користувачів було всього 26%.

Про аеропорт "Київ". Аеропорт "Київ" більше не "Київ". І навіть не Жуляни. Київська міська рада присвоїла аеропорту "Київ" ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського.



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