OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?



Про заробітчан. Національний банк змінив методику обрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки. Як виявилось – перекази заробітчан значно більші, ніж вважалось раніше.

Про відносини з РФ. Кабінет міністрів розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Про обленерго. Вперше в Україні тисячу споживачів отримали компенсацію від обленерго за недотримання стандартів якості електропостачання.

Про Ryanair. Аеропорт "Бориспіль" успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією "Ryanair". Вкотре.

Про дороги. Кабінет міністрів затвердив Державну цільову економічну програму розвитку автодоріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Обіцяють хороші дороги.

Про експрес в Бориспіль. ПАТ "Укрзалізниця" отримала дозвіл на землю під будівництво інфраструктури для експресу, який курсуватиме між залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль".

Про Газпром. Російський "Газпром" готує позов до міжнародного арбітражу в зв'язку зі штрафом Антимонопольного комітету України на суму 172 мільярди гривень.

Про роботу. Українці в середньому працюють на 630 годин на рік більше, ніж німці. Середня тривалість робочого року в Україні становить близько 1990 годин.

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Напередодні українські фермери протягом години блокували дороги в тринадцяти областях України. Через так звані "соєві правки". ЕП пояснює, що це за правки, і для кого вони вигідні.

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