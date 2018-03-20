OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про розірвання співпраці з МВФ, виноробство та заробітчан.

Про українське виноробство. Верховна Рада спростила отримання ліцензій малим винарням, що може призвести до збільшення їхньої кількості.

Про транзит газу. "Газпром" в 2020 році не зможе обійтися без української газотранспортної системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в ЄС ще не буде готова до прийому газу "Північного потоку-2".

Про бюджетне планування. Верховна Рада відмовилася ввести середньострокове бюджетне планування.

Про розірвання співпраці з МВФ. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.

Про заробітчан. Близько 62% українських трудових мігрантів планують працювати в Польщі, 11% з яких розраховують залишитися там назавжди.

Про валютні перекази. Кожен другий переказ, який українці отримують з-за кордону, виплачується через онлайн сервіси і каси Приватбанку.

Про найдешевші країни. В трійку найдешевших країн потрапили Пакістан, Єгипет та Україна.

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