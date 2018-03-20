"Газпрому" доведеться домовлятися з Україною про транзит навіть після запуску "Північного потоку" - росЗМІ

"Газпром" в 2020 році не зможе обійтися без української газотранспортної системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в ЄС ще не буде готова до прийому газу "Північного потоку-2".

Про це повідомляє російський Коммерсант.

Відзначається, що до кінця 2019 року, коли закінчується контракт на транзит газу через Україну, "Газпром" зможе прокачати через Nord Stream 2 не більше 34 млрд кубометрів з проектних 55 млрд кубометрів.

Таким чином, новий транзитний контракт з Україною неминучий.

Газопровід Eugal, який повинен стати продовженням газопроводу Nord Stream 2 по території Німеччини, буде повністю побудований тільки до кінця 2020 року.

Тим часом сам Nord Stream 2 проектною потужністю 55 млрд кубометрів на рік, згідно неодноразовим заявам "Газпрому", планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Проте до цього моменту буде побудована тільки перша з двох ниток Eugal. Таким чином, на практиці "Газпром" в 2020 році зможе використовувати не більше 34 млрд кубометрів потужності Nord Stream 2. Повністю завантажити трубу монополія зможе тільки при введенні другої нитки Eugal.

У "Газпромі" відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялося, що відсутність надійної транзитної угоди з Україною несе фундаментальний ризик для експортних поставок і ринкової позиції "Газпрому", який запустив процедуру розірвання українських контрактів.

Економічна правда