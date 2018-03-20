Данилюк: Можливо, не будемо ініціювати нову програму з МВФ

Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом у 2019 році залежатиме від ініціативи України.

Про це повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна" міністр фінансів Олександр Данилюк.

Водночас ще рік діятиме нинішня програма, і її необхідно успішно завершити.

"Це залежить від ініціативи України. Нині ми її ще не озвучували, поки що немає сенсу про це говорити. Ще рік діятиме нинішня програма. Маємо її успішно завершити", - заявив Данилюк.

"Ми можемо ініціювати нову програму, але, можливо, і не робитимемо цього. Якщо підемо цим шляхом, то її потрібно добре продумати", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи має Україна шанси отримати нову програму співпраці з МВФ в 2019-му, коли закінчиться дія нинішньої.

Данилюк додав, що нинішня програма була спрямована на стабілізацію і на запровадження ключових реформ, які змінюють країну.

Деякі будуть впроваджуватися роками, як-от медична реформа.

При цьому, за його словами, таких вимог чинної програми співпраці з МВФ, які б Україна категорично не виконувала, немає.

"Виконання нинішньої програми я оцінюю ні позитивно, ні негативно. Ми мали б уже отримати п'ятий транш від МВФ", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що не пов'язує проблеми з виплатою чергового траншу з тим, що Україна не виконує вимог Фонду.

"Це проблеми із затримкою виплати, але це не значить, що ми щось категорично не виконуємо. Реалізація певних заходів потребує багато часу, не скрізь є відповідні можливості, концентрація реформаторського потенціалу", - сказав урядовець.

За словами Данилюка, упродовж останнього року в Україні реалізовано кілька складних реформ, які потребували зусиль не лише профільних міністерств.

Він нагадав, що наразі на порядку денному - створення антикорупційного суду, це одна з найскладніших реформ.

"Питання не лише в законі, але й у тому, як він буде впроваджений. Зараз усі борються з корупцією. Це перетворилося на національне шоу, але хоч хтось був покараний? У нас мало не щодня з когось знімають кримінальну відповідальність. Цей суд, якщо буде правильно запущений, дасть відповіді на ці питання", - розповів урядовець.

Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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