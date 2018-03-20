Приватбанк контролює половину валютних переказів

Кожен другий переказ, який українці отримують з-за кордону, виплачується через онлайн сервіси і каси Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

З 2,387 млрд доларів, які за даними НБУ, українці отримали з-за кордону протягом 2017 року, 1,192 млрд доларів було виплачено саме через сервіси ПриватБанку.

Через Приватбанк було відправлено майже 70% переказів за межі України.

Якщо в цілому протягом 2017 року за межі України було направлено 286 млн доларів, то через Приватбанк було переведено 197,3 млн доларів.

Найбільше грошових переказів через сервіси Приватбанку було отримано з Росії та США.

У п'ятірку "країн-донорів", з яких переводилися гроші в Україну, увійшли також Ізраїль, Італія та Польща.

Економічна правда