Приватбанк контролює половину валютних переказів
Вівторок, 20 березня 2018, 16:22
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Кожен другий переказ, який українці отримують з-за кордону, виплачується через онлайн сервіси і каси Приватбанку.
Про це повідомляє прес-служба банку.
З 2,387 млрд доларів, які за даними НБУ, українці отримали з-за кордону протягом 2017 року, 1,192 млрд доларів було виплачено саме через сервіси ПриватБанку.
Через Приватбанк було відправлено майже 70% переказів за межі України.
Якщо в цілому протягом 2017 року за межі України було направлено 286 млн доларів, то через Приватбанк було переведено 197,3 млн доларів.
Найбільше грошових переказів через сервіси Приватбанку було отримано з Росії та США.
У п'ятірку "країн-донорів", з яких переводилися гроші в Україну, увійшли також Ізраїль, Італія та Польща.
Економічна правда