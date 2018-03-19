OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про обшуки у IT-компаній, провал АМКУ та ціни онлайн.

Про обшуки у IT-компаній. Відразу в три вінницькі IT-компанії - Pillar, iPan, Vinconet - 16 березня прийшли співробітники СБУ.

Про "Укрнафту". Суд визнав недійсним договори між ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас" на загальну суму 2,94 мільярда гривень, що стали предметом розслідування Національного антикорупційного бюро.

Про "Нову Пошту". Правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії "Нова Пошта" у п'ятницю вилучили 132 тисячі гривень.

Про провал АМКУ. Антимонопольний комітет не зміг відстояти в судах свою позицію у справі щодо обвинувачення найбільших супермаркетів у картельній змові.

Про найстарішу компанію України. Найстарішою функціонуючою компанією України є Публічне акціонерне товариство "Укрпластик", зареєстроване у червні 1927 року.

Про ціни онлайн. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило онлайн-ресурс для відслідковування динаміки цін.

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