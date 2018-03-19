Українці зможуть відстежувати ціни онлайн

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило онлайн-ресурс для відслідковування динаміки цін.

Про це повідомили в Офісі ефективного регулювання, передає Укрінформ.

"Інструмент дозволяє в декілька кліків побачити, як змінюються ціни на популярні продукти в Україні, і вже на основі цього матеріалу робити власні висновки", – розповідає голова BRDO Олексій Гончарук.

На сайті "Платформа ефективного регулювання", що створений Мінекономрозвитку за підтримки Державної регуляторної служби, а також Офісу ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office, BRDO) та Ініціативи Європейського Союзу "EU4Business", доступний інфляційний калькулятор, що дозволяє оцінити, як з часом змінювалися ціни в країні. За допомогою онлайн конструктора можна підібрати продукти, з яких складається страва, обрати часовий проміжок, і програма покаже, як змінювалася ціна на кожен інгредієнт окремо і на всю страву в цілому.

Зазначається, що онлайн-сервіс автоматично збирає дані з відкритих джерел (Держстат, НБУ, Світовий банк, Євростат) та фіксує щоденну динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів. Інформація представлена також в регіональному розрізі по областям.

Динаміка цін на споживчому ринку в регіонах оновлюється кожні два тижні. Динаміка цін в онлайн-магазинах оновлюється щодня. Індекси споживчих цін актуалізуються кожного тижня.

Користувач може редагувати графік відповідно до своїх цілей та завантажувати його на свій комп’ютер. Також є можливість вбудувати окремі графіки в свій веб-сайт.

Як відомо, незабаром Офіс ефективного регулювання планує також запустити індекс доступності житла.