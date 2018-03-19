В "Новій пошті" розповіли, скільки грошей вилучили правоохоронці

Правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії "Нова Пошта" у п'ятницю вилучили 132 тисячі гривень.

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив співвласник компанії В'ячеслав Клімов.

"Були проведені обшуки в 42 касах в 6 відділеннях по всій Україні і в офісі. Жодних порушень не було, тільки в відділенні номер 1 міста Харкова правоохоронці вилучили 132 тис. гривень", - сказав Клімов.

"Це були гроші клієнта, які очікували переказу через нашу фінансову компанію "Пост Фінанс". Вони призначалися одній компанії, і очікували видачі клієнтам. Про це є відповідна проводка і відображення у фінансових документах "Пост Фінанс", - додав він.

"Ми будемо це оскаржувати, тому що це абсолютно законні і відображені у фінансовій звітності компанії "Пост Фінанс" гроші, які належать нашим клієнтам. Напевно, саме про ці гроші говорить прес-секретар генпрокурора", - підсумував співвласник компанії.

Як повідомлялося, у суботу Лариса Сарган заявила, що після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

Економічна правда