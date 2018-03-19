Справа "Укрнафти": суд визнав недійсними договори на 3 мільярди

Суд визнав недійсним договори між ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас" на загальну суму 2,94 мільярда гривень, що стали предметом розслідування Національного антикорупційного бюро.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного господарського суду за результатами розгляду скарги детектива НАБУ, повідомляє "Слово і Діло".

У НАБУ просили визнати недійсним 71 договір на поставку нафтопродуктів загальною вартістю 3,48 млрд грн, укладений між "Укрнафтою" та "Котласом" із порушенням статуту товариства та закону "Про акціонерні товариства".

Мотивуючи свою скаргу, детектив вказував, що в результаті проведеного "Укрнафтою" аукціону з продажу сирої нафти в 2015 році одним із переможців було визнане ТОВ "Котлас".

З компанією був укладений договір на реалізацію нафти на загальну вартість понад 3 млрд грн, проте її поставка не була сплачена й відстрочена на основі відповідного листа від службових осіб "Котласу".

За версією слідства, в подальшому поставку нафти так і не сплатили, заволодівши нею й розпорядившись на власний розсуд.

Пізніше, в липні 2015 року, між "Укрнафтою" та "Котласом" були укладені нові договори, але вже на поставку приватною компанією "Укрнафті" нафтопродуктів на загальну суму 3,4 млрд грн.

Попри відсутність сплати з боку "Котласу" за поставку сирої нафти, "Укрнафта" перерахувала компанії 3,4 млрд грн авансу.

Згідно зі статутом ПАТ "Укрнафта", рішення про укладення договорів купівлі-продажу на суму, що перевищує 50 млн грн, належить до компетенції наглядової ради товариства.

Однак, за попередньою змовою між чиновниками "Укрнафти" та "Котласу", договори поставки нафтопродуктів били розбиті на дрібніші – вартість кожного не перевищувала 50 млн грн.

У НАБУ вказують, що крім порушення статуту "Укрнафти", також був порушений закон "Про акціонерні товариства", яким забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом порядку ухвалення рішень про вчинення значного правочину.

Детектив зазначив, що значним правочином вважається укладання договорів, що перевищують 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Згідно з цим звітом, вартість активів "Укрнафти" на кінець 2014 року становила 33,6 млрд грн, відповідно, зазначений правочин становив 10,37% вартості активів "Укрнафти".

Колегія Київського апеляційного госпсуду погодилася з доводами детективів, але визнала недійсними 60 із 71 договору на загальну суму 2,944 млрд грн.

Зазначене рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Нагадаємо, 2016 року НАБУ почало розслідування за фактом формування дебіторської заборгованості "Укрнафти" у розмірі 7,745 млрд гривень за договорами на продаж сирої нафти, укладеним за результатами аукціонів протягом березня-жовтня 2015 року.

Як повідомлялося, в липні "Укрнафта" подала в суд 6 позовних заяв з проханням зобов'язати ТОВ "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Техтрейд груп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасити перед нафтовидобувною компанією заборгованість в загальній сумі 7,587 млрд гривень.

За даними ЗМІ, власниками ТОВ "Котлас" є офшори, які пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Зокрема, вони фігурували в справі про виведення 1,8 млрд доларів з "Приватбанку" за фіктивними контрактами в 2014 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.