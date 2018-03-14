OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "кумівський бізнес", пільги на проїзд та субсидії.

Про "кумівський бізнес". 2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.

Про інвестбанкіра Порошенка. Найбільшим акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко.

Про нові монети. Національний банк відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про субсидії. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення прозорого реєстру осіб, які отримують субсидії.

Про життя після російського газу. Німеччина має намір радикально переглянути свою енергетичну політику, включаючи плани із закупівлі за кордоном викопних видів палива.

Про добрива. Кабінет міністрів прийняв рішення ввести заборону на ввезення російських мінеральних добрив.

Про пільги на проїзд. Кабінет міністрів схвалив монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах.

Про податок на виведений капітал. Міністерство фінансів планує впровадити систему оподаткування податком на виведений капітал з 2019 року, і внесе в Раду відповідний законопроект разом з Бюджетною резолюцією.

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Гендиректор "Епіцентр К". Навіщо Герегам аграрний бізнес

Чому власники "Епіцентр К" скуповують аграрні компанії і нарощують земельний банк. Про це в інтерв'ю ЕП з гендиректором Петром Михайлишиним.