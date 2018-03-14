Уряд запустить реєстр субсидій

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення прозорого реєстру осіб, які отримують субсидії.

Про це він заявив під час засідання уряду.

"Сьогодні ухвалимо рішення про створення реєстру субсидіантів. Ми маємо намір сприяти прозорості всіх субсидіантів. У цьому питанні слід навести порядок", - сказав прем'єр-міністр.

За проектом відповідної постанови, документ визначає користувачем реєстру Міністерство соціальної політики і уповноважені органи, і виключає доступ до нього громадян - отримувачів субсидій.

Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в грудні 2017 року в порівнянні з груднем минулого року зменшився на 27,2% - до 993,4 гривні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів нагадав всім отримувачам державної допомоги на оплату послуг ЖКГ, що не варто довіряти інформації з неперевірених джерел і спростував міфи про субсидії.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік передбачені видатки на субсидії та комунальні пільги у розмірі 71 млрд грн.

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Економічна правда