Мінфін внесе в Раду свій законопроект про податок на виведений капітал

Міністерство фінансів планує впровадити систему оподаткування податком на виведений капітал з 2019 року, і внесе в Раду відповідний законопроект разом з Бюджетною резолюцією.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на прес-брифінгу.

"Мінфін почав роботу над розробкою оновленої трирічної Бюджетної резолюції. Ми в неї закладемо впровадження моделі оподаткування податком на виведений капітал, але також відпрацюємо з колегами з міністерств і відповідне скорочення державних витрат", - сказав Данилюк.

"Потім проведемо консультації з МВФ. Коли це буде погоджено, винесемо це питання на Кабмін, після чого пакет - Бюджетна резолюція плюс законопроект про податок на виведений капітал будуть внесені в парламент", - пояснив він.

Данилюк уточнив, що Мінфін планує ввести нову систему оподаткування в 2019 році.

"Я не можу дозволити, щоб в цей відповідальний рік ми приймали важливі фінансові та економічні рішення під тиском передвиборної риторики", - зазначив він.

Нагадаємо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що президент Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

"Я не буду його зараз підписувати, вносити в парламент. Я вважаю, що із цього приводу необхідна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами й з асоціаціями бізнесу", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект про заміну податку на прибуток аналогом податку на виведений капітал.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

На думку експертів, у разі відмови від податку на прибуток в бюджеті неминуче утвориться діра. Наприклад, в Естонії надходження від нового податку виявилися вдвічі менші, ніж від податку на прибуток.

За розрахунками Міністерства економічного розвитку, загальні втрати бюджету протягом першого року після заміни старого податку новим становитимуть 1,2 — 1,3% ВВП.

Тимчасовий очільник ДФС оцінив потенційні втрати бюджету у 40 млрд грн, тоді як у Офісі великих платників податків кажуть про захмарні 80 мільярдів.

Оцінка комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики є оптимістичною: 20 млрд грн.

За оцінкою Інституту соціально-економічної трансформації, прямі втрати від зміни системи оподаткування без коригування оцінено у 40,6 млрд грн, які за наявності детінізації зменшаться до 27 млрд грн.

Оптимістичнішою є оцінка втрат держбюджету Українського інституту майбутнього — 23 млрд грн, що пов'язано із припущенням детінізації та збільшення інвестицій.

Економічна правда