Світовий Банк підрахував, скільки в Україні "кумівського" бізнесу

2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.

Про це написала директорка Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен у своїй колонці на Економічній правді.

"Олігархи домінують у великих секторах економіки країни, отримуючи ренту і впливаючи на державу через представництво в парламенті", - йдеться у колонці.

"Це дозволило олігархам підключитися до багатьох джерел корупції, серед іншого, в таких галузях, як енергетика, державні закупівлі, приватизація державних активів та податкове адміністрування", - пише Кахконен.

Модель економічного управління, в умовах якої на прийняття політичних рішень значний вплив справляє невелика група компаній, називається "кумівським капіталізмом".

"В Україні політично пов'язаними є 2% фірм, але вони контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній. Ці цифри залишаються стабільними протягом тривалого часу", - додала директорка.

Частка пов’язаних фірм в економіці України (відсотків) СИНІЙ КВАДРАТ — КІЛЬКІСТЬ ФІРМ; ЧЕРВОНИЙ КВАДРАТ — ОБІГ; СІРИЙ КВАДРАТ — АКТИВИ.

"Політично пов'язані фірми зосереджені в гірничодобувній, енергетичній і транспортній галузях, де на них припадає понад 40% обігу та більше половини всіх активів. На них також припадає приблизно чверть обігу і активів у сільському господарстві, в основному у галузі виробництва та експорту зерна", - заявили у Світовому банку.

Нагадаємо, у звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи було зазначено, що "Україна стоїть перед значними ризиками у питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство".

Економічна правда