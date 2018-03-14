Світовий Банк підрахував, скільки в Україні "кумівського" бізнесу
2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.
Про це написала директорка Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен у своїй колонці на Економічній правді.
"Олігархи домінують у великих секторах економіки країни, отримуючи ренту і впливаючи на державу через представництво в парламенті", - йдеться у колонці.
"Це дозволило олігархам підключитися до багатьох джерел корупції, серед іншого, в таких галузях, як енергетика, державні закупівлі, приватизація державних активів та податкове адміністрування", - пише Кахконен.
Модель економічного управління, в умовах якої на прийняття політичних рішень значний вплив справляє невелика група компаній, називається "кумівським капіталізмом".
"В Україні політично пов'язаними є 2% фірм, але вони контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній. Ці цифри залишаються стабільними протягом тривалого часу", - додала директорка.
"Політично пов'язані фірми зосереджені в гірничодобувній, енергетичній і транспортній галузях, де на них припадає понад 40% обігу та більше половини всіх активів. На них також припадає приблизно чверть обігу і активів у сільському господарстві, в основному у галузі виробництва та експорту зерна", - заявили у Світовому банку.
Нагадаємо, у звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи було зазначено, що "Україна стоїть перед значними ризиками у питанні відмивання коштів через корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство".
Економічна правда